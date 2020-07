Estaciones de NBC y Telemundo se unen en campaña de ‘Desocupar los Albergues’ ante el COVID-19

En tiempos de pandemia, las estaciones propiedad de NBC y Telemundo evaluaron cómo llevar a cabo la campaña de adopción de mascotas "Desocupar los Albergues", que llega a su sexta edición.

Por ello, tras pensar en el bienestar de todos, al final se decidió que se llevará a cabo del 1 de agosto al 31 de agosto, de una manera muy particular.

Para ayudar a las personas y las comunidades a seguir practicando medidas seguras de distanciamiento social, el programa "Adoptar y Donar" contará con la adopción virtual de mascotas y facilitará que las personas donen a a los refugios participantes o centros de rescate de animales.

A continuación, una lista de refugios que están participando en la campaña:

Miami-Dade County Animal Services Pet Adoption & Protection Center (3599 NW 79th Ave, Doral 33122)

El condado de Miami-Dade está ofreciendo adopciones virtuales para que la gente pueda hacer preguntas sobre los animales y hasta conocerlas virtualmente. Cuando ya está listo para adoptar, tendrá que llenar un formulario virtual, y podrá fijar una cita para ir a buscar su mascota.

El centro de adopción sigue abierto durante la semana, desde lunes hasta sábado. Puede llamar al servicio consumidor al (305) 468-5900.

Humane Society of Broward County (2070 Griffin Rd, Fort Lauderdale 33312)

Este albergue está abierto con previa cita para los que han llenado un formulario virtual. Puede ver a los animales que están disponibles en el sitio web y elegir dos mascotas para conocer en el albergue.

Broward County Animal Care and Adoption (2400 SW 42nd St, Fort Lauderdale 33312)

Este albergue está abierto con previa cita para los que han llenado un formulario virtual. Desafortunadamente, los animales que están en el sitio web no necesariamente estarán disponibles por alta demanda.

Abandoned Pet Rescue (1137 NE 9th Ave, Fort Lauderdale 33304)

Este albergue está abierto con previa cita. Para conocer a las mascotas y aplicar en adopción, complete el formulario virtual y será contactado para fijar una cita. Si tiene alguna pregunta, llame al (954) 728-9010 o mande un email a info@abandonedpetrescue.org.

The Cat Network

Esta organización no tiene refugio, mas bien una variedad de mascotas en casa de personas que los cuidan temporalmente en el sur de la Florida que están disponibles para adopción. Para adoptar, se puede contactar directamente a la persona que lo cuida, o llamar a la organización a través del (305 255-3482), y después llenar un formulario y enviarlo a la persona que lo cuida, o a info@thecatnetwork.org.

Lady Luck Animal Shelter (2091 Northeast 36th St, Lighthouse Point 33074)

Para adoptar, puede ver los animales que están disponibles en este sitio web y llenar un formulario virtual bajo la etiqueta 'Adopt a Pet'. También puede conocer a algunas de las mascotas que están disponibles en un Cat Cafe en Fort Lauderdale, que está abierto con previa cita para los que han llenado un formulario.

Adopt-a-Stray South Florida (11950 Pines Blvd, Pembroke Pines 33026)

Para adoptar, escoge unos de los animales que están disponibles en este sitio web y llena un formulario virtual. Para más información, mande un email a info@adoptastray.ws o llama al (954) 966-8382.

Peggy Adams Animal Rescue League (3100/3200 North Military Trail, West Palm Beach 33409)

Este albergue está abierto con previa cita. Puede ver a los animales que están disponibles en este sitio web, y contactar al (561) 686-3663 o adoptions@peggyadams.org para fijar una cita.

Florida Keys Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Los locales de Key West y Marathon están cerradas, pero puede ver las mascotas en este sitio web, y un consejero estará en contacto para fijar una cita. También puede llamar al (305) 294-4857 o al (305) 743-4800, o mandarle un email a info@fkspca.org para más información.

Palm Beach County Animal Care and Control (7100 Belvedere Rd, West Palm Beach 33411)

Para adoptar, escoge unos de los animales que están disponibles en este sitio web y llena un formulario virtual.

Este es el sexto año consecutivo en que las estaciones de NBC y Telemundo presentan su popular iniciativa de adopción de mascotas a las comunidades de todo el país. Desde 2015, la campaña "Desocupar los Albergues" de NBC y Telemundo ha ayudado a más de 410,000 mascotas a encontrar nuevos hogares.