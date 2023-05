“Estaba equivocado”: hombre confiesa crimen de odio tras agitar un arma contra manifestantes negros

Un hombre armado que se enfrentó a un grupo de adolescentes negros durante una protesta por la desigualdad en la vivienda en 2019 aceptó un acuerdo de culpabilidad.

Este martes, Mark Bartlett aceptó el acuerdo de culpabilidad con la aprobación de la Oficina del Fiscal del Estado y las víctimas a las que les gritó insultos raciales hace cuatro años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Bartlett fue sentenciado a 10 años de libertad condicional al aceptar varios crímenes de odio, por los cuales las personas podrían enfrentar hasta 55 años en una prisión estatal.

"Me disculpo por mi conducta ese día. Me equivoqué al usar esas palabras y corregir el dolor que mis palabras han causado a alguien. Me disculpo sinceramente", dijo Bartlett en una disculpa de 20 segundos, que fue parte del acuerdo de culpabilidad.

Bartlett se declaró culpable de portar un arma de fuego oculta, tres cargos de asalto agravado con un arma de fuego y exhibición indebida de un arma de fuego. Algunos de los cargos fueron considerados delitos de odio, según el juez Alberto Millian.

"Señor, ¿cómo se declara, culpable o no culpable?" preguntó Milián, a lo que Bartlett respondió: "Culpable".

El incidente ocurrió el día de Martin Luther King del 2019. Los videos de teléfonos celulares muestran a Bartlett caminando hacia el grupo de manifestantes negros con una pistola a su lado y gritando insultos raciales.

El grupo que montaba en bicicleta estaba bloqueando el tráfico para llamar la atención sobre la posible pérdida de viviendas asequibles debido a la remodelación en un vecindario de Liberty City cuando ocurrió el encuentro entre Bartlett y su novia.

“El Sr. Bartlett está aquí hoy asumiendo la responsabilidad por su conducta racista y deplorable. Las víctimas aprecian eso. Con suerte, usted realmente comprende cuán terrible fue su conducta y es sincero sobre lo que hizo”, dijo Marwan Porter, un abogado que representa a las víctimas.

Barlett tendrá que tomar clases de manejo de la ira, hacer 300 horas de servicio comunitario y participar en un curso de sensibilidad racial con una organización como la NAACP.

"Para ser honesto, no estoy muy feliz", dijo Deante Joseph, una de las víctimas. “Debería haber sido todo el camino, sin remordimientos porque si fuera al revés, nos lo hubieran puesto a nosotros. Pero es lo que es. Recibió algún tipo de castigo”.

Con el permiso de un oficial de libertad condicional, Bartlett, un hombre de negocios del sur de Florida, puede viajar a Puerto Rico y Chicago para viajes relacionados con negocios.