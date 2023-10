‘Está muerta’: revelan llamada al 911 de menor acusado de matar a su madre en Hialeah

MIAMI - El adolescente de 13 años acusado de asesinar a su propia madre en un apartamento de Hialeah el pasado 12 de octubre, dio información sobre el trágico suceso en una llamada al 911 que fue divulgada este martes.

La conversación con la operadora de la policía fue divulgada este martes y en poco más de 17 minutos se puede escuchar información del asesinato que compartió el adolescente.

En varios momentos de la llamada, se escucha a la operadora preguntar al menor por qué asesinó a su madre. Aquí parte de la transcripción de la conversación:

"¿La apuñalaste en el cuello? Ok, ¿dónde más la apuñalaste además de cortar su cuello?", pregunta la operadora en una parte de la conversación.

Luego de conocer que el adolescente apuñaló a su madre, la operadora preguntó por la recién nacida que se encontraba en la casa.

"¿Dónde está tu hermana?," preguntó.

"Ella está en la cuna durmiendo", respondió el menor.

"¿Qué edad tiene tu hermana?", preguntó la operadora .

"Ella solo tiene como una semana," respondió.

"¿Y tú no la tocaste?", preguntó la operadora.

"No, yo no la toqué a ella, yo no quería tocar a mi hermana", respondió el adolescente.

En la llamada, el adolescente no sabe la dirección del apartamento y pasa varios minutos buscando un sobre con la dirección, mientras la operadora intenta obtener más información.

"Necesito saber si tu mamá respira", pregunta.

"Señorita, ella está muerta", responde el adolescente.

El adolescente le dice que puso el cuchillo que usó en su habitación y que agarró una de las armas de su padrastro.

"Iba a pegarme un tiro, pero no quería, no quería", dice el adolescente. "Lo cargué (…) pero no disparé".

Más adelante en la llamada, la mujer vuelve a preguntar si la madre del adolescente está bien.

"Necesito saber, ¿crees que podemos ayudar a tu mamá?" pregunta.

"Señorita, está muerta", responde el adolescente y luego le dice: "Tengo más familiares, ellos pueden cuidar de mi hermana".

El adolescente también le dice a la operadora que tomó fotografías del asesinato y se las envió a sus amigos.

"Tomé fotografías y se lo conté a mis amigos, ¿eso es malo?" pregunta el adolescente.

"¿Enviaste fotos a tus amigos de lo que hiciste?" responde la operadora.

"Sí", dice el adolescente, y agrega que se los envió a un amigo en línea con quien juega videojuegos.

"No borré las fotos de mi teléfono, pero se las envié y le dije que lo sentía", dice el adolescente.

La policía dijo que la bebé es la media hermana del adolescente y dijo que el esposo de la madre, el padrastro del adolescente, es un camionero que estaba fuera del estado cuando ocurrió el asesinato pero que regresaba a casa.

En la llamada al 911, el adolescente le dice al operador que el padrastro está tratando de llamarlo y llamando al teléfono de su madre.

"Estoy muy triste, estoy muy triste", dice el adolescente.

Los agentes de la policía llegan al apartamento y empiezan a tocar la puerta, y el adolescente empieza a asustarse.

"Señorita, ¿me van a matar?", pregunta.

"No, estamos aquí para ayudarte, vamos a ayudar a tu familia", responde la operadora, antes de que se escuche a los oficiales arrestar al adolescente.

La policía de Hialeah continúa investigando la muerte de Irina García, de 39 años, quien de acuerdo al reporte policial fue apuñalada mientras dormía, por su hijo de 13 años en la noche del pasado jueves 12 de octubre.

Eddie Rodríguez, vocero de la policía de Hialeah, dijo que "es una cosa muy difícil de entender por qué suceden estas cosas, el niño no ha dicho por qué lo hizo, los investigadores no lo podemos creer, es muy triste para nuestra comunidad".

Según las autoridades, el adolescente asesinó a su madre frente a su hermanita, una bebé de 14 días de nacida y luego llamó a la línea del 911 para confesar el presunto delito cometido dentro del apartamento, ubicado en 211 del West y la 79 Place de Hialeah.

El adolescente fue arrestado, mientras la bebé está ahora bajo el cuidado de su abuela materna.

Hasta ahora, las autoridades dicen que el joven no tenía ningún antecedente de problemas de salud mental, era un estudiante de honor y siempre se mostraba colaborador con su mamá.

Aún no se ha informado si enfrentará cargos como adulto y la próxima audiencia está programada para el 2 de noviembre.