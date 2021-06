Esposa de precandidato nicaragüense preso denuncia que teme por su bienestar

Entre lágrimas de angustia y preocupación Berta Valle, exige desde su exilio en Miami que el régimen de Ortega deje ver a su esposo, Félix Maradiaga, precandidato presidencial, que hace 15 días fue arrestado, al igual que otros líderes opositores, activistas y periodistas bajo la ley 1055 de tradición a la patria.

“No hemos tenido la oportunidad de verlo ni su familia ni su abogado no ha podido tener audiencia con él”, dice Valle. Básicamente está desaparecido, nosotros asumimos que está en una cárcel conocida como el chipote, pero no tenemos garantizado hasta el día de hoy que está allí ni cómo está, no sabemos nada”, agrega.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Estos arrestos arbitrarios fueron expuestos hoy por la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH ante la OEA, en un informe detallado sobre la violación de derechos humanos cometidos en Nicaragua.

“Bajo el régimen de Daniel Ortega nadie está a salvo, están dispuestos a romper los acuerdos internacionales a los que están adscritos y eso demuestra que el régimen está dispuesto a quedarse en el poder a costa de lo que sea y eso es grave”.

“A mi familia mi abrazo nos veremos pronto”. Este fue parte del mensaje que dejó Maradiaga antes de ser capturado por la dictadura.

Llamaba por teléfono todas las noches y antes de esa desaparición teníamos 14 meses sin poderlo ver personalmente, no podía viajar. El gobierno le negó su pasaporte. Estaba preso en Managua”, dijo Valle.

El mayor temor de los nicaragüenses es que el régimen de Ortega continúe pisoteando los derechos humanos de un pueblo que ya ha pagado con sangre por su libertad.

Ante esta brutal represión, Valle dice se suma a los miles de nicaragüenses que encienden a diario una vela exclamando una plegaria de Libertad, justicia y democracia para Nicaragua.

Mientras la CIDH presentó este informe de violación de derechos humanos en Washington, el régimen de ortega solicitó al gobierno ruso más armas y ayuda para preparar a sus militares.

Entre lágrimas de angustia y preocupación Berta Valle, exige desde su exilio en Miami que el régimen de Ortega deje ver a su esposo, Félix Maradiaga, precandidato presidencial, que hace 15 días fue arrestado, al igual que otros líderes opositores, activistas y periodistas bajo la ley 1055 de tradición a la patria.

“No hemos tenido la oportunidad de verlo ni su familia ni su abogado no ha podido tener audiencia con él”, dice Valle. Básicamente está desaparecido, nosotros asumimos que está en una cárcel conocida como el chipote, pero no tenemos garantizado hasta el día de hoy que está allí ni cómo está, no sabemos nada”, agrega.

Estos arrestos arbitrarios fueron expuestos hoy por la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH ante la OEA, en un informe detallado sobre la violación de derechos humanos cometidos en Nicaragua.

“Bajo el régimen de Daniel Ortega nadie está a salvo, están dispuestos a romper los acuerdos internacionales a los que están adscritos y eso demuestra que el régimen está dispuesto a quedarse en el poder a costa de lo que sea y eso es grave”.

“A mi familia mi abrazo nos veremos pronto”. Este fue parte del mensaje que dejó Maradiaga antes de ser capturado por la dictadura.

Llamaba por teléfono todas las noches y antes de esa desaparición teníamos 14 meses sin poderlo ver personalmente, no podía viajar. El gobierno le negó su pasaporte. Estaba preso en Managua”, dijo Valle.

El mayor temor de los nicaragüenses es que el régimen de Ortega continúe pisoteando los derechos humanos de un pueblo que ya ha pagado con sangre por su libertad.

Ante esta brutal represión, Valle dice se suma a los miles de nicaragüenses que encienden a diario una vela exclamando una plegaria de Libertad, justicia y democracia para Nicaragua.

Mientras la CIDH presentó este informe de violación de derechos humanos en Washington, el régimen de Ortega solicitó al gobierno ruso más armas y ayuda para preparar a sus militares.