Esperó meses para recibir reembolso por viaje cancelado

A muchos nos ha pasado. Compramos un pasaje para irnos de vacaciones y luego tenemos que cancelar el viaje. Ese fue el caso de una residente de Kendall que dice que en enero cancelo un viaje a Punta Cana con su familia y lleva desde entonces esperando un reembolso por lo que contacto a Telemundo 51 Responde.

Claudia Cabrera cumple años en febrero y este año quería celebrar en Punta Cana. “Yo saque este viaje con el propósito de pasar mi cumpleaños allá con mi esposo y las niñas, eso fue a principio de enero que lo saque. Quince días después decidimos no ir y entonces me contacte con ellos”, dice Cabrera. Se refiere a EDREAMS, la agencia de viajes que uso para hacer sus reservaciones.

Cabrera dice que la empresa no tiene un número telefónico en su página para servicio al cliente. “Yo no he logrado hablar con alguien en persona, ellos no tienen una persona física que te contesta el teléfono, todo es por un robot que ellos tienen por mensaje”, explica. En esos mensajes, Cabrera dice que solicitó el reembolso el 20 de enero y le dijeron que las aerolíneas actualmente se están tardando 3 meses o más para devolver el dinero. “Han pasado diez meses y seguimos en la misma espera”, dice Cabrera.

Sin saber que más hacer, contacto a Telemundo 51 Responde. “Entonces dije, voy a contactarme con ellos a ver si podemos solucionar mi problema y les escribí y enseguida recibí respuesta”, cuenta.

Revisando los documentos corporativos de Edreams, encontramos que eran una empresa extranjera y nos comunicamos con su directiva el 7 de noviembre. Un día después recibimos un comunicado diciendo "Podemos confirmar que el caso se manejó con prontitud y se realizó un reembolso completo". “Lo mejor que pudo haber pasado fue definitivamente haber contactado con Telemundo”, asegura Cabrera.

Por correo, Cabrera se enteró que EDREAMS le estaba reembolsando los 1654 dólares, algo que ella pensó jamás sucedería y tiene este consejo para quienes se sienten que están nadando contra la corriente. “Si estas pasando por algún caso similar, no tengas duda de contactar a Telemundo, ellos para mi fueron la mejor opción. Gracias que los contacte tuve una respuesta rápida y gracias a Dios una solución”, concluyó Cabrera.

