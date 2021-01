Esperan más vacunas mientras crece demanda en el sur de Florida

Largas filas fue lo que enfrentaron este fin de semana cientos de residentes en el más reciente sitio de vacunación en Miami-Dade, ubicado en el Tropical Park.

Muchos esperan con ansias recibir una dosis, mientras se dispone de un suministro limitado. Pero aquellos que califican, podrían tener más oportunidades de obtener la vacuna en los próximos días.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció la llegada de más dosis en el corto plazo. “No solo van haber más oportunidades de vacunas en el futuro, también estamos recibiendo más vacunas a corto plazo. Y queremos repartirlas, por lo tanto, es posible que pueda inscribirse muy pronto".

El gobernador de Florida señaló que el estado ahora promedia más de 40,000 vacunas por día y espera aumentar ese número a medida que llegue un suministro adicional

“Cuando la capacidad llega a su tope no significa que no exista más disponibilidad. Continuaremos trayendo más vacunas y ofreciéndolas, no tendría

que esperar semanas y semanas, si nos llegan (las distribuiremos)".

Según el Gobernador, para facilitar y agilizar el proceso de vacunación, se trabajará junto a centros religiosos y otros lugares. Cada sitio tendrá la capacidad de administrar 500 dosis de la vacuna por día. "Comenzamos con Pensacola el domingo pasado y fue muy eficaz. Hoy comenzamos con siete nuevos lugares", señaló el domingo.

Algunas de las ciudades que tendrán más disponibilidad son Hollywood, Fort Lauderdale, Tampa y Jacksonville.

Eric H. Jones, pastor de la Ciudad de West Park, reconoció la importancia de utilizar los centros religiosos para la aplicación de la vacuna. “Nosotros reconocemos que dentro de las iglesias tenemos contacto con mucha gente y con muchos ancianos. Lo que quiere decir que es inteligente usarnos como un canal para ayudar a los más temerosos".

Hasta el domingo se habían vacunado 514,300 personas en Florida, de ellas 35,857 con las dos dosis necesarias.

El proceso de vacunación en el sur de Florida

Los residentes que recibirán la vacuna deben conocer el proceso de vacunación:

Primeramente las personas reciben la dosis. Luego pasan a un área de espera donde los observan por algunos minutos. Por último, las personas reciben una tarjeta para regresar en 3 o 4 semanas.

En Miami-Dade pueden consultar la página del condado para conocer el proceso y hacer las citas: https://www.miamidade.gov/vaccine.

En Broward, puede consultar la disponibilidad de citas yd elugares en el siguiente link: https://www.broward.org/CoronaVirus/Pages/Vaccination-Sites.aspx