“Ese niño me da la fuerza”: Abuela de Derek Rosa habla sobre la tragedia que marcó a su familia

Con voz quebrada y las manos temblorosas, Isabel Acosta habla por primera vez frente a cámaras desde el asesinato de su hija Irina García, presuntamente apuñalada mortalmente por su propio hijo, Derek Rosa, en un incidente ocurrido en octubre de 2023.

“Ese niño me da la fuerza… y Dios me transmite eso”, dice Acosta, quien mantiene contacto diario con Derek desde la cárcel. “Mi vida empieza a las 8 de la noche, cuando hablo con él por teléfono”, explica.

De su hija Irina García recuerda que era "muy emprendedora, le gustaba salir adelante, muy preocupada por su hijo, ese niño era su vida y el adoraba a su mamá".

Han pasado casi dos años desde el crimen. Derek, que tenía solo 13 años cuando fue arrestado, permanece en una cárcel para adultos. “Ese niño fue un niño rodeado de mucho amor”.

“Ella era muy preocupada con todas las cosas de la casa, preocupada por mí, los hospitales, todo”, remarca la abuela, quien asegura que siempre fue muy cercana a su hija y a sus nietos, presente en su infancia.

“Su embarazo fue bonito, todas las veces que le hicieron las ecografías fue muy emocionante”, recuerda de García, quien fue asesinada mientras dormía, dos semanas después de haber dado a luz a su hija menor.

Isabel recuerda cada etapa del embarazo con ternura y afirma que la niña es idéntica a su madre. "Mi hija estaba contenta con su niña". Pero desde la tragedia, no ha podido volver a verla. "Mi única nieta, imagínate tan linda la niña, se parece a mi hija, idéntica a su madre".

“Yo la tenía aquí conmigo a ella desde que pasó eso”, revela la abuela, quien aclara que ahora se encuentra con su papá Frank Ramos.

Desde entonces mantiene escaso contacto con su nieta: “He preguntado por ella, le escribo y le he pregunto por la niña pero él me ha dicho que está bien, solamente, más nada”. De su relación con su yerno, es un tema que prefiere no tocar.

"Irina se parecía mucho a mi, ella se parecía físicamente a mi y tenía el carácter fuerte como yo pero ella era muy buena, ella no se merecía esto", dice llorando.

El dolor también lo comparte José Rosa, padre biológico de Derek, quien afirma: “No poder abrazar a mi hijo es lo más duro. Hablamos por teléfono, pero no es lo mismo”.

“Es difícil pero gracias que tiene la oportunidad de llamarnos, hablamos por teléfono unos cuantos minutos siempre estoy en oraciones, mi familia me apoya, mis hermanas siempre están ahí para darme consejos y levantarme”, relata el padre de Derek Rosa.

De la relación con Irina recuerda que era “muy amistosa siempre nos estábamos riendo, teníamos una buena comunicación y nunca nos faltamos el respeto, siempre tuvimos una bonita relación”.

La familia lamenta la difusión de imágenes del crimen y el juicio mediático. “Nos tratan como si no sintiéramos. Somos seres humanos”, dice Rosa. Isabel coincide: “Esa fue la noche más negra de mi vida y nadie me apoyó”. A pesar de las heridas abiertas, ambos aseguran que el amor por Derek los mantiene unidos.

Aunque el apoyo de cientos de personas que se han solidarizado con el menor les da esperanza. “Estoy muy agradecida de que apoyen tanto a ese niño y me apoyen a mí, y les doy las gracias de todo corazón, de ese apoyo que yo sé que esto ha sido una cosa mundial”.

Entre lágrimas, Isabel Acosta resiste, sin respuestas, pero con un amor tan grande por su nieto que ni la muerte de su hija Irina ha podido romper. “Sin él no pudiera estar de pie, nadie sabe lo que yo vivo, el infierno que yo tengo en mi vida nadie sabe lo que yo vivo”.

“Quiera Dios que todo esto pase y que yo vuelva a tener a ese niño conmigo”, concluye la abuela.