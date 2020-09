Escuelas Públicas de Miami-Dade ofrecen inmunización gratis para estudiantes

Sistema de Salud NCH (NCH Healthcare System)

Teléfono para citas: 786-624-4747

W.R. Thomas Middle. 9 a.m. – 1 p.m.

13001 S.W. 26th St.Miami, FL 33175

Jorge Mas Canosa Middle. 10 a.m. to 3 p.m.

15735 S.W. 144th St., Miami, FL 33196