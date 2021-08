Escuelas de Broward mantienen uso de mascarilla y se enfrentan a posibles sanciones

Este martes se cumple el plazo de 48 horas que la junta estatal de educación le dio a la junta escolar de Broward para cumplir con la orden ejecutiva del gobernador que prohíbe que las mascarillas sean obligatorias en las escuelas, o de lo contrario podrían perder fondos equivalentes a los salarios de sus miembros cada mes, hasta que sigan el mandato del gobernador.

La presidenta de la junta de Broward, Rosalind Osgood, señaló que en las escuelas del condado nada va a cambiar.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

"La Junta escolar de Broward cree firmemente que esta cumpliendo con nuestro deber, según la constitución de la Florida, de crear regulaciones locales para proteger a nuestros estudiantes", dijo .Y señaló qué hay más contagios entre los menores que nunca.

La orden ejecutiva del gobernador indica que los padres tienen el derecho de decidir cómo proteger a sus hijos. Sin embargo hoy comenzó la audiencia de una demanda impuesta por un grupo de padres en Tallahassee, que piden desestimar esa orden para que las mascarillas sean obligatorias.

Juan Carlos Planas, abogado y ex legislador estatal no cree que el gobernador prevalezca en las cortes.

"Una persona poniéndose máscara no es protección, la protección es cuando todos en un salón cerrado (se la ponen), y por eso es que la ley no aplica aqui, un padre puede proteger a su hijo, pero no puede poner a los otros niños en peligro".

Un senador republicano y miembro del comite de educación está de acuerdo con el gobernador en que el derecho de los padres es primordial

"Sobre las decisiones de su hijo o hija, sea de salud o educación.. la ley dice que los padres tienen la autoridad".

Y apunta a la posibilidad de una sesión legislativa especial

"La sesión especial sera para pasar una ley mas específica directamente a las escuelas en estos casos de emergencia", dice.

La presidenta de la junta señaló que más que números, son casos de niños enfermos y algunos ingresados en n los hospitales. La junta escolar de Miami Dade está lista para recibir la misma notificación en cualquier momento.