Escuela de Weston confirma a los padres sobre un caso de tos ferina

BROWARD - Las familias con niños que asisten a una escuela en Weston fueron notificadas de un caso de tos ferina en el campus.

Padres de familia dijeron que el director de la Escuela Primaria Country Isles, envió un correo electrónico el lunes, indicando que los estudiantes podrían haber estado expuestos a un caso de esta enfermedad contagiosa.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Un portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Broward, indicó que el estudiante en cuestión no ha estado en el campus desde antes de las vacaciones de primavera, y que no se han reportado casos adicionales.

La tos ferina, también conocida como en inglés como pertussis, es una enfermedad bacteriana que se propaga cuando la persona infectada tose o estornuda.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Generalmente comienza con síntomas similares a los del resfriado, pero los síntomas graves pueden incluir ataques de tos e incluso vómitos.

Los padres con los que habló NBC6 comentaron que el director ha sido muy comunicativo.

El Departamento de Salud de Florida en Broward también llamó a los padres el lunes para informarles sobre la situación y aconsejarles sobre qué deben tener en cuenta.

“No estaba muy preocupada. Me alegra haber recibido la notificación con mucha anticipación. Mis hijas en general están muy sanas y ya están vacunadas”, dijo Adriana Castro, madre de la niña.

El departamento de salud estará en la escuela este miércoles para un evento gratuito de vacunación voluntaria para los padres interesados.

"No me preocupé demasiado porque todos mis hijos están vacunados", dijo Kiersten Bertamini, madre de un niño. "Para los niños que no están vacunados, les diría que están haciendo una campaña de vacunación. Vayan a vacunar a sus hijos porque la tos ferina es muy grave y, por desgracia, puede ser mortal".