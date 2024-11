Escuela en Pembroke Pines refuerza seguridad ante presuntas amenazas, según autoridades

Las autoridades de la escuela charter de educación intermedia y secundaria, Somerset Academy en Pembroke Pines dijeron que están aumentando la presencia policial en el campus este martes después de que las fuerzas del orden recibieron comunicaciones amenazantes dirigidas a la escuela.

Los detalles de las amenazas no estaban disponibles. La Oficina del Sheriff de Broward y la Policía de Pembroke Pines están investigando el incidente.

“Durante el fin de semana, nuestro departamento fue informado de declaraciones amenazantes hacia la escuela Somerset Academy. Nuestro Equipo de Evaluación de Amenazas está investigando activamente este incidente para garantizar la seguridad continua de la escuela”, dijo la policía de Pembroke Pines en su cuenta de X.

ATTENTION SOMERSET ACADEMY PARENTS: Over the weekend our department was made aware of threatening statements toward Somerset Academy (20803 Johnson Street). Our Threat Assessment Team is actively investigating this incident to ensure the continued safety of the school. pic.twitter.com/6nDrLowOMB