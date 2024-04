“Esa es mi única esperanza”: largas filas para registrarse en el plan 8 de vivienda de Hialeah

Este lunes dio inicio el proceso para aplicar al Plan 8 de vivienda en Hialeah, que está dirigido a familias de bajos recursos que buscan alquilar una vivienda.

Las solicitudes para ingresar a la lista de espera del programa que subsidia el alquiler de viviendas serán aceptadas hasta el 29 de abril del 2024.

Este lunes, además de las aplicaciones en línea, se dio asistencia en la bioblioteca John F. Kennedy a quienes buscaban aplicar y no tenían acceso a internet.

“Yo me encuentro homeless (sin hogar) y no tengo donde estar”. Dianelys Zalamanca esperó en fila desde la tarde de ayer, en busca de asistencia para aplicar a la lista de espera del plan 8. Dice que lleva meses viviendo en las calles.

“Esa es mi única esperanza. He aplicado 4 veces y no he tenido la oportunidad, espero que a ver si Dios nos acompañe y obtener la oportunidad de obtener una vivienda”, dijo casi entre lágrimas a Telemundo 51.

Su desesperación la comparten muchos otros. Damaris, otra de las personas en la fila que se hizo en las afueras de la biblioteca, contó que estuvo guardando su puesto desde el domingo. “Estoy aquí desde las 3pm con un grupo de personas mayores, muy mayores. Esto prueba la crisis qué hay en Hialeah y mundial”. Tras horas de espera, finalmente pudo llenar la aplicación.

“¿Valió la pena esa espera? Sí valió la pena, gracias a Dios, finalmente llené la aplicación (…) el sistema está colapsado, pero ahí vamos”.

Algunos dicen que no tienen la capacidad de trabajar por problemas de salud y están esperanzados ante esta posibilidad.

“Tengo 2 cirugías y estoy deshabilitada”, explica Zoila.

“Tengo cáncer en la piel y tengo que operarme. Por lo menos estoy viva”, agrega Leonela, otra de las que espera llenar su solicitud.

La ventana de tiempo para aplicar estará abierta por internet desde hoy hasta el próximo lunes, 29 de abril. Los personas pueden hacer su solicitud en el sitio web de la autoridad de viviendas de Hialeah: www.hialeahhousing.org y aquellos que no puedan acceder a una computadora, pueden recibir asistencia de empleados de la ciudad en la biblioteca John F. Kennedy, este lunes y martes 23 hasta las 3:30 de la tarde.

José Ponce, de la Autoridad de Vivienda de Hialeah, explicó que durante este proceso para entrar a la lista de espera le van a dar preferencia “a las personas de la tercera edad, a las personas desamparadas y deshabilitados”.

En esta lotería se elegirán a 1,000 personas para la lista de espera.

CÓMO APLICAR

El proceso se abre al público este 22 de abril y cerrará el 29 de abril. Las aplicaciones se harán solo en línea a través de la página web: hialeahhousing.housingmanager.com.

Para quienes no tenga acceso a internet, HHA explica en su página web que, el lunes 22 y martes 23 de abril, la Autoridad de Viviendas de Hialeah con la colaboración de la ciudad, ayudará a las familias que no tienen acceso a una computadora o acceso a internet a completar una solicitud preliminar en la Biblioteca John F Kennedy ubicada en 190 calle W 49, en Hialeah, a partir de las 8:30 a. m. hasta las 3:30 p. m.

Se necesita que lleve la siguiente información para enviar con éxito la solicitud previa: nombre legal completo, número de seguro social, fecha de nacimiento e información de ingresos de todos los miembros del hogar.

QUIÉNES CALIFICAN

El plan está limitado a familias de bajos ingresos. El principal criterio utilizado para determinar la elegibilidad de un solicitante son los límites de ingresos.

Al menos un miembro de la familia que aparece en la solicitud debe ser un ciudadano de los EEUU o inmigrante legal para ser elegible, y el jefe de familia debe ser mayor de 18 años para solicitar.

La tabla salarial de calificación publicada en el sitio del programa de vouchers para el Plan 8 tiene los siguientes límites: