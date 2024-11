‘Es triste’ – Abogado de familia de Elián González recuerda episodio 25 años después

La historia del sur de la Florida está llena de episodios tumultuosos, pero quizá ninguno despertó tanta pasión ni tuvo tantas repercusiones como la saga del pequeño niño cubano que estuvo en el centro de un conflicto internacional.

Elián González tenía cinco años cuando un pescador lo encontró flotando, aferrado a un neumático, frente a las costas del sur de la Florida el Día de Acción de Gracias de 1999. Su madre murió en el trayecto desde Cuba a bordo de una precaria embarcación. Su padre estaba en Cuba, así que la familia de Elián en Miami se hizo cargo de él.

"Todavía me recuerdo de esos momento con mucha tristeza porque es otro caso más de una familia inmigrante , pero en particular cubana, separada por política, porque no tenía nada que ver con que es lo que era en el mejor interés de ese muchacho", dijo Manny Díaz, ex alcalde de Miami y quien en en ese momento era el abogado de la familia de Elián en Miami.

La comunidad cubana se sumó masivamente en respaldo de la familia, que quería que el niño se quedara en Estados Unidos en lugar de que fuera devuelto a su padre en Cuba, de dónde su madre había salido huyendo.

El padre de Elián, quien residía en la isla, recibió la ayuda del régimen cubano y quiso recuperar su custodia. El mismo Fidel Castro se involucró, lo que convirtió al niño en un símbolo de la lucha de la comunidad cubanoamericana de Miami contra los Castro, al tiempo que el menor se volvió un trofeo para La Habana.

"Es triste ver lo que ocurrió. Es triste ver la lucha que tuvimos nosotros, los abogados. No sólo contra el gobierno de Cuba sino contra el propio gobierno de nosotros aquí, en los Estados Unidos", dijo Díaz.

Dijo que la meta del equipo legal era que Elián tuviera la oportunidad de comparecer en una corte de familia, como cualquier otra situación en la que uno de los padres muere y hay una cuestión de custodia, para que un juez pudiera decidir qué era lo mejor para el niño. Pero eso nunca sucedió.

Después de varios meses, la entonces fiscal general Janet Reno, bajo la administración del presidente Bill Clinton, ordenó a agentes federales que irrumpieran en la casa de la familia en Miami, sacan al niño por la fuerza y que lo enviaran a Cuba con su padre.

Los agentes "entraron vestidos de ninjas con ametralladoras", recordó Díaz.

A 25 años de distancia, se sabe que Elián estudió ingeniería y vive en Cárdenas, su ciudad natal en la provincia de Matanzas, a la cual representa como miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular. O sea, que es parte del régimen dictatorial del que huyó con su madre.