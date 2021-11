Envían máquina de purificación de agua a Haití

Haití, afectado por catástrofes naturales como terremotos y huracanes, recibirá un equipo operado por energía solar que puede purificar 10,000 galones de agua al día.

"Tenemos entendido que en este pueblo las personas rezan a diario para que llueva y así puedan tener agua", dijo Manuel Almira, director del Puerto de Palm Beach.

Este equipo, destinado a la localidad de Jérémie, tiene un costo de $30,000.

"Cuando me dijeron que lo que más necesitaban después del terremoto (de agosto) era agua potable, hablé con mi compañera, la comisionada del puerto y miembro de nuestra organización no gubernamental, y pudimos recaudar el dinero para enviar suministros, medicinas y obviamente el equipo móvil de purificación", dijo Robin Bernstein, ex embajadora de EEUU en República Dominicana y miembro de la ONG Palm Beach Cares.

El costo de transporte es donado por la empresa naviera Monarch. El objetivo es ayudar lo más posible a una población sumergida en las carencias más básicas para tener una mejor vida.

El barco zarpa a finales de semana y el equipo debe estar ya funcional en Haití en aproximadamente dos semanas.