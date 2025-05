Entrevista exclusiva a Chocolate MC: “Me vi cara a cara con el asesino de El Taiger”

El reguetonero cubano Yosvany Sierra, conocido como Chocolate MC, concedió una entrevista exclusiva a Telemundo 51 pocos días después de salir de prisión. En ella, habló por primera vez de forma abierta sobre su estado emocional, las acusaciones penales que enfrenta, y el impactante encuentro en la cárcel con el hombre acusado de asesinar a su colega El Taiger.

Un encuentro inesperado en prisión

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Chocolate asegura que, mientras estaba detenido en el centro TGK, coincidió en el mismo módulo con Damián Valdés Galloso, acusado del homicidio de El Taiger. Según su relato, ese encuentro lo marcó profundamente.

“Lo escupí. Se me quedó mirando… se reía, como si estuviera feliz. Ahí fue cuando me di cuenta de todo”, contó.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El artista está acusado por la Fiscalía de Miami-Dade de haber ofrecido hasta $100,000 para asesinar a Galloso. Él lo niega, pero admite la frustración que lo invadió tras la muerte de El Taiger, con quien —dice— había hecho las paces.

“Yo sé que en este país uno no puede hacer justicia por las manos. Pero hay cosas que duelen.”

Salud mental y el peso de la fama

Más allá de lo judicial, el cantante se refirió a su salud mental con una franqueza poco común entre figuras públicas. Habló de la presión que ha sentido a lo largo de su carrera, de la soledad, y de una depresión que, asegura, lo llevó a tocar fondo.

“Se me metió en la cabeza que tenía que morirme. Pero escuché algo que me decía: busca de Dios. Y lo busqué.”

Chocolate dice que ese fue un punto de inflexión en su vida. Asegura que no es “un hombre nuevo”, pero reconoce que ha empezado a cambiar.

“Tengo hijos, tengo familia. Y sé que toca cambiar hábitos.”

Cuatro causas activas en Florida

Actualmente, el artista enfrenta cuatro casos penales activos en Florida: uno por presunta solicitud de asesinato, y otros tres por violencia doméstica, secuestro armado y agresión sexual. Sobre uno de los incidentes, se defiende así:

“Ese cargo no dice asalto por ningún lado. Fue una discusión. Me pusieron un grillete y me tumbaron la gira. ¿Quién mantiene a mis hijos?”

Chocolate también relató que durante su último arresto, ocurrido en un hotel, se desbordó emocionalmente ante los agentes.

“Ya no aguantaba más. Le dije a un policía: quítate el uniforme y vamos a fajarnos aquí ya.”

¿Por qué no ha sido deportado?

En redes sociales, muchos cuestionan por qué, a pesar de tener múltiples arrestos, no ha sido deportado a Cuba. Al respecto, Sierra prefirió no dar detalles:

“Eso es un secreto. Algunos lo sabemos, pero si lo digo, se forma la candela.”

Un nuevo enfoque

Hoy, tras salir en libertad bajo fianza, asegura estar enfocado en su música y en mantener la calma.

“Voy a tratar de coger el hilo. A ver si la policía me deja en paz.”

También reveló un anhelo muy personal: realizar un festival de reparto en una futura “Plaza de la Libertad” en Cuba, si algún día deja de llamarse Plaza de la Revolución.

Chocolate MC deberá enfrentar en las próximas semanas varias audiencias ante la justicia. Mientras tanto, asegura que intenta dejar atrás los conflictos y reenfocar su vida.