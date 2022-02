Entrevista a Enrique Tarrío, líder de los “Proud Boys”

Dieciocho días después de salir de una prisión en Washington DC, el líder de los Proud Boys reaparece ante los medios.

Enrique Tarrío permaneció detenido durante 5 meses. Hoy nos habla sobre los sucesos que le llevaron a esa condena y que tuvieron lugar semanas antes del asalto al Capitolio.

Tarrío dice estar “agradecido de no estar encerrado en una celda de 6x8, 23 horas al día”,

Tarrío está recuperando la rutina diaria en su oficina de miami, tras pasar los últimos cinco meses en el “Centro de Detención Central de DC”, cuyas condiciones describe como “inhumanas”.

“Estás ahí, inundado por agua infestada con heces, durante días. Te cortan el agua”.

Tales denuncias concuerdan con fallas estructurales reconocidas por las autoridades.

A la cárcel fue por participar en la destrucción de un banner de “Black Lives Matter” en una iglesia de DC, el 18 de diciembre de 2020 y portar cargadores de rifle de alta capacidad, algo ilegal en Washington.

“Lo hice, y admití que cometí un error. Admití la culpa desde el primer día”, dice.

Fue algo paradójico. Los “Proud Boys” se definen como “una fraternidad de chovinistas occidentales” defensores de los derechos constitucionales, entre esos la libertad de expresión. Al respecto, dice Tarrío:

“Les contacté antes y les dije: ‘Pagaré el cartel. Si quieren puedo hacer servicio comunitario en la iglesia. Ellos no aceptaron eso. Ellos querían la publicidad”.

Por ese hecho, Tarrío fue arrestado el 4 de enero de 2021, mientras llegaba a Washington para participar en la marcha de apoyo al entonces presidente Trump que terminó en el caos del capitolio. Al respecto, nos dice:

“Fuimos a Washington DC con la intención de sentarnos y apoyar al presidente Trump. Eso es todo cuanto queíamos hacer… Y tomar una cerveza después (…) Pero pienso que la mentalidad de turba tomó control de todos”

Sobre lo que ocurrió después, Tarrío no niega la participación de “Proud boys”. La autodenominada fraternidad ha sido caracterizada por el Southern Poverty Law Center como ‘grupo de odio’, algo que Tarrío refuta y sostiene que sus planes el 6 de enero eran pacíficos.

Dice que, si hubiese estado allí -garantiza- ninguno de los integrantes de su organización se habría acercado al Capitolio.

Tarrío no estuvo presente ese día. Recién lo habían arrestado y liberado por cargos relacionados a un hecho vandálico ocurrido semanas atrás, en DC.

“Puedo decirte que no estoy de acuerdo con lo que sucedió en el Capitolio cuando se trata de violencia y cosas como esas, pero se me ha preguntado si simpatizo con esos miembros del congreso y no”

Hasta la fecha, más de 700 personas han recibido acusaciones formales tras los sucesos en el Capitolio. En su mayoría por delitos menores. En el caso de los Proud Boys, autoridades confirman procesos judiciales contra más de una treintena: al menos 16 de ellos por delitos de conspiración. Tarrío lo cuestiona.

“Nadie está en desacuerdo conmigo en que lo que ocurrió el 6 de enero no tiene precedentes, pero utilizar estas leyes arcaicas para obtener los resultados que quieres y alejar a la gente por años o décadas, pienso que eso es. No pienso que sea justicia”.

Un año después, investigadores buscan esclarecer el rol de grupos de activistas como los “Proud Boys” en los eventos del 6 de enero.

Tarrío insiste en que una insurgencia violenta nunca estuvo en los planes de la organización, pero admite que lo sucedido tuvo impacto político a largo plazo.

“Moralmente y políticamente puso al movimiento conservador y al movimiento MAGA en sí mismo en una posición desfavorable. Les dimos la munición que necesitaban. Entonces, creo que aún no nos recuperamos de eso”.

Finalmente, Tarrío nos comentó que no abandonará la llamada fraternidad pero en poco tiempo dejará de ser su presidente, no quiso entrar en detalles de sus proyectos futuros pero no descartó una posible participación en la política local.