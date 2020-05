Entregas de toga y birrete

Decenas de alumnos de doce grado recibieron hoy sus togas y birrete a medida que avanzan las preparaciones para las ceremonias virtuales de graduación, y la planificación del próximo año escolar bajo la nueva normalidad.

110 mil padres han llenado precisamente los padres de familia tienen hasta hoy para participar en una encuesta que ayudará a la planificación del próximo año escolar. Pero antes de agosto, está el verano y hoy también le preguntamos al superintendente sobre los campamentos de verano que se ofrecen en las escuelas.

En esta celebración no falto la música, ni las muestras de apoyo a los homenajeados... Alumnos de doce grado apunto de graduarse en una ceremonia virtual.

Estudiantes de IPREP en el Downtown de Miami, y en la escuela William Turner Technical en el noroeste, recibieron sus togas y birretes con distancia social. Y mientras avanzan los planes de graduación, también sigue la planificación del nuevo curso escolar.

“Estamos considerando días alternos, reducir el número de estudiantes en los autobuses, medir la temperatura de los niños entrando en autobuses de las escuelas, estamos empleando un jefe de salud a nivel de distrito”, dice el superintendente. “Grupos alternos, días alternos para los niños, una clase de 20 niños, 10 de ellos un día están con la maestra, y en la pizarra electrónica están los otros 10 niños conectados con Zoom”.

Además, dividir el espacio en las escuelas para crear más aulas donde algunos niños podrían estudiar en clase con la maestra unos días, y otros estarían conectados. Padres de familia pueden opinar sobre los planes mediante una encuesta en línea disponible hasta hoy.

Pero antes esta la situación con los campamentos de verano...

“La autorización estatal para abrir los campamentos de verano todavía no ha llegado, estamos manteniendo comunicaciones directas con Children’s Trust, United Way, para estar listos, pero en este momento no lo podemos hacer”, dice el superintendente.

Tambien en el verano hay planes para un programa para 46 mil estudiantes con circunstancias especiales, o que necesitan ayuda en la parte académica.