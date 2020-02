Entra en vigor regla de carga pública

Para inmigrantes de bajos recursos que reciben ayudas del gobierno, la regla de carga pública que busca fomentar la autosuficiencia económica es una de las políticas de inmigración más severas y podría enfrentar oposición en las cortes.

La nueva regla, entrara en vigor el 24 de febrero, afecta a quienes buscan la residencia permanente y quienes dependen de la asistencia pública como cupones de alimentos, los vales para alquilar viviendas de sección ocho, y el Medicaid, incluso, hasta los inmigrantes en trámites de petición familiar.

Según el departamento de seguridad nacional, la medida busca proteger a los contribuyentes.

No aplica a los cubanos porque el ajuste cubano es una ley separada de la ley americana y el ajuste cubano en particular, no tiene efecto q tu tengas ayuda económica.

El servicio de ciudadanía e inmigración ya publicó los nuevos formularios de 12 tramites afectados por la nueva regla.

Aquí los links para los formularios de USCIS y la definición de Carga Publica:

FORMULARIOS: https://www.uscis.gov/es/formularios

CARGA PÚBLICA SEGUN LA PAGINA WEB DE USCIS: https://www.uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-publica