Entérate cómo puedes registrarte para votar en Florida antes de la fecha límite

Si todavía está interesado en registrarse para votar en las próximas elecciones generales de noviembre, la fecha límite está a la vuelta de la esquina.

Los votantes no registrados tienen hasta este martes 11 de octubre para registrarse y poder participar.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Mientras se prepara para acudir a las urnas, aquí le presentamos algunas fechas e información clave que debe conocer para participar en las próximas elecciones.

¿Cómo puedo registrarme para votar o comprobar el estado de mi registro?

Los votantes de Florida deben presentar una solicitud en línea o rellenar previamente e imprimir un formulario de solicitud de inscripción de votantes para firmarlo y enviarlo por correo o entregarlo a su supervisor de elecciones.

Para descargar el formulario de solicitud de inscripción de votantes en inglés haga clic aquí, para el español, visite el enlace aquí.

También debe enviar el formulario por correo a la oficina electoral de su condado y debe tener el sello postal antes de la fecha límite del martes.

Si no está seguro de su estado actual de votante, puede comprobar su estado de registro de votante visitando éste enlace. Si se ha mudado a una nueva dirección dentro del mismo condado o ha cambiado su nombre, también puede actualizar su información en línea.

¿Cuáles son los requisitos para votar en Florida?

Debe ser ciudadano estadounidense.

Debe tener al menos 18 años el día de las elecciones

Debe ser residente del condado en el que se inscribe

Ser residente legal de Florida

Tener al menos 16 años para preinscribirse o al menos 18 años para inscribirse y votar

No ser una persona que haya sido declarada incapacitada mentalmente para votar en Florida o en cualquier otro estado sin que se le haya restituido el derecho al voto

No ser una persona condenada por un delito grave sin que se le haya restituido el derecho al voto.

¿Qué tipo de identificación debo llevar a las urnas?

Cuando vaya a votar, ya sea en un lugar de votación anticipada o el día de las elecciones, debe tener una identificación actual y válida que tenga su nombre, foto y firma. Las identificaciones aceptables incluyen:

Licencia de conducir de Florida

Tarjeta de identificación de Florida emitida por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados

Pasaporte de los Estados Unidos

Tarjeta de débito o crédito

Identificación militar

Carnet de estudiante

Identificación del centro de jubilación

Carnet de la asistencia pública

Identificación de la Asociación de Vecinos

Licencia de armas ocultas de Florida

Tarjetas de identificación de veteranos del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos

Identificación de empleado emitida por el gobierno

Su documento de identidad sólo se utilizará para confirmar su identidad y para asegurarse de que la firma coincide con lo que hay en el sistema de votantes. Su identificación no se utilizará para comparar la información con su número de identificación de votante o su dirección.

Si no tiene una identificación válida, o si no está en nuestro sistema, no salga. Pida a un trabajador electoral que llame a la oficina de Elecciones para ver si puede votar con una papeleta provisional.

¿Cuáles son las fechas clave que hay que recordar?