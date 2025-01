Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, regresa a Miami tras ser indultado por Trump

Enrique Tarrio, líder del grupo Proud Boys y quien fue indultado por el presidente Donald Trump, arribó este miércoles al sur de Florida tras ser liberado el martes de una prisión en Louisiana.

"Promesas hechas, promesas cumplidas. Y se hizo justicia el 21 de enero de 2025", señaló Tarrio a minutos de haberse bajado del avión en el que llegó al aeropuerto de Miami.

Tarrio, uno de los encausados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 a manos de simpatizantes de Trump, arribó al Aeropuerto Internacional de Miami la tarde de este miércoles en un vuelo comercial.

El ultranacionalista apareció en los pasillos del aeropuerto y fue recibido por su madre y allegados, además de curiosos que tomaron fotos y grabaron videos con sus teléfonos celulares, en medio de los aplausos de unas pocas decenas de personas.

"No voy a tolerar la violencia, pero el proceso no se trataba de lo que hicieron" los encausados, denunció Tarrio, quien criticó al Departamento de Justicia por cómo procesó estos casos y señaló que algunos miembros del jurado reconocieron que no podrían ser imparciales y aún así fueron mantenidos en el proceso.

Tarrio fue detenido en su casa de Miami por agentes del FBI en marzo del 2022. Aunque el 6 de enero no estaba en la capital pues días antes había sido arrestado por otro incidente relacionado con la quema de un cartel. Un juez le ordenó abandonar la ciudad y el cumplió con esa orden.

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que Enrique Tarrio originó y dirigió el ataque al Capitolio, y puso en riesgo la democracia del país, por lo que había sido condenado por un juez del Distrito de Columbia por un delito de "sedición" a 22 años de prisión.

La principal evidencia de la fiscalía para acusarlo de conspiración sediciosa fueron cientos de mensajes en un chat privado. Su defensa alegó que Tarrio se convirtió en un chivo expiatorio por hacer uso de su libertad de expresión.

Joseph Malouf, abogado constitucionalista, advierte: “Ellos sabían que eso era una sedición, sabían que eso era obstrucción del Congreso, y esos cargos son serios, porque las acciones son serias”.

Tarrio y el fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, que estaba condenado a 18 años de prisión, fueron unos de los primeros en ser liberados tras el perdón presidencial firmado por Trump tras tomar posesión del cargo el pasado lunes.

El indulto presidencial, una de las promesa electorales del republicano, fue una de la primeras órdenes ejecutivas que firmó y según dijo afectará a cerca de 1.500 de los encausados por el ataque que buscaba impedir que se certificara la victoria del expresidente Joe Biden en las elecciones de 2020.

Entre los perdonados, a los que Trump se refirió como "rehenes", la orden destaca la conmutación de penas de 14 miembros de las organizaciones extremistas de los Oath Keepers y los Proud Boys.

La decisión del presidente Trump ha generado críticas de políticos -incluso dentro de su propio partido- y de personas que perdieron a sus seres queridos durante el ataque al Congreso.