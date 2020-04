Enfermeros denuncian que no reciben protección adecuada

Según denuncian algunos enfermeros les “dicen que no tienen suficientes máscaras y tienen guardarla en caso de emergencia y que no van a usar las N-95, sino otras que no son las apropiadas”

Varios enfermeros del hospital Kendall Regional hablaron con Telemundo 51 sin mostrar su identidad, para compartir su preocupación, ya que dicen no están recibiendo la protección adecuada para trabajar y atender a pacientes contagiados con el Covid-19

De acuerdo a la nueva política del CDC se puede limitar el uso de artículos de protección en hospitales cuando existe una crisis.

Otra de las preocupaciones de los enfermeros de este hospital es que sumado a la falta de equipos de protección, están cada día tratando a más pacientes con Covid-19.

En un comunicado el hospital dijo:

“Nosotros estamos facilitando mascarillas de nivel 1 y protectores faciales para casos de pacientes positivos o sospechosos de ser positivos. Y ambos están siendo usados.

Las máscaras N-95 solo son usadas para procedimientos de aerosol según las orientaciones de la CDC porque no sabemos cómo serán nuestras necesidades en el futuro”.