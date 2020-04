Enfermero cubano relata lucha diaria en hospital de Miami para enfrentar al Covid-19

Raúl Montejo es un enfermero de origen cubano que actualmente trabaja en el hospital Mercy de Miami y atiende a pacientes afectados con Covid-19. Hace unos días, despues de una intensa madrugada de trabajo, escribió un post, en Facebook, en medio de la impotencia y el cansancio acumulado.

“No vas a pensar que las ganas de cuidarte bien, los deseos de devolverte a los tuyos para que la vida continúe, para que abraces a tu hija y beses a tus nietos, van a ser mas grandes que el miedo que sentimos”, escribió en sus redes sociales el enfermero Raúl Montejo.

A punto de irse a descansar después de una guardia agobiante, este cubano de 47 años, oriundo de Guisa, un pequeño pueblo en la oriental provincia de Granma, cuenta que tiene momentos de gran angustia en medio de la desigual pelea contra el virus.

“Lo más difícil para mi es la frustración que yo siento cuando todo lo que hacemos no hace que el paciente mejore. Y con todo lo que haces no se resuelve la situación porque es un padecimiento muy agresivo. Están conectados a una máquina de oxígeno, tosen, en la habitación hay alarmas equipos que miden los signos vitales y emiten sonido. Todo eso es estresante”, confiesa el profesional de la salud.

Un esfuerzo extra se necesita para que esos pacientes no se depriman. A Raúl jamás lo vieron llorar, pero eso no significa que no haya sucedido. Eso pasa “conduciendo de regreso a mi casa. Pensando en lo que podía haber hecho mejor. Que dejé pendiente, que me quedó por hacer, que hice mal, donde no fui lo suficientemente sensible”.

“Las enfermeras que veo aquí, cada día, son admirables. Son leonas en esta guerra. La miro y pienso: esa mujer, es el hombre que yo quiero ser”, dice casi entre lágrimas el enfermero que lleva una larga jornada de tensiones mientras como el resto de sus compañeros se enfrenta a diario al duro reto de salvar vidas en medio de esta pandemia.

Para terminar, Raúl recordó a los profesionales de la salud con esta frase: “mis colegas del mundo entero en este momento hacen lo que les toca. Aquí no va a ser diferente”.