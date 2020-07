Enfermera contagiada con COVID-19 habla de su experiencia

Desde su cuarentena por el COVID-19 una enfermera del hospital Kendall regional nos cuenta lo difícil que es vivir con el virus y denuncia, la falta de ayuda por parte del hospital.

Carmen Avellán, asistente de enfermería del hospital Kendall, dice que “quiero compartir mi experiencia con ustedes para decirle que me he contagiado con el coronavirus hace 8 días, estoy aquí en mi casa de habitación.

Carmen Avellán ha estado en la primera línea de la batalla contra el COVID-19, tras largas horas asistiendo a otros pacientes, ahora dice estar aislada y sin nadie que la apoye.

“No he recibido el apoyo suficiente para poder enfrentar esta situación, llame a mi médico, me dijeron que me iban a llamar”, dice. “No recibí ni un medicamento de parte de ellos, ningún otro soporte”, agrega.

Visiblemente cansada, Avellán nos cuenta que por 13 años ha trabajado como asistente de enfermería en el hospital Kendall Regional y desde que empezó la pandemia estuvo atendiendo a pacientes contagiados.

“Y quiero decirles que ha sido una experiencia muy fuerte y pienso que esto se debió a que no tenemos el suficiente material de protección en el hospital”.

Y es que la aparente escasez de equipo de protección Personal o PPE, ha sido una queja constante de distintos trabajadores de la salud de este hospital.

“Nos ha hecho falta las máscaras N95, que ellos nos dejaron de dar por unas sencillas como estas que están aquí”.

Douglas, enfermero del Kendall dice que “Hemos visto enfermeros y algunos trabajadores de la salud enfermarse e infectarse con el virus y esto les impide regresar en el trabajo y tenemos esta falta de mano de obra en el trabajo”.

Según el sindicato de trabajadores del hospital Kendall Regional más de 200 trabajadores de la salud se han infectado con el COVID-19. Sin embargo, hoy, en un comunicado del hospital, se afirma que en estos momentos tienen menos de 40 empleados en cuarentena de los más de 1600 trabajadores del centro.

El hospital tambien ha añadido que el Kendall Regional Medical Center está haciendo todo lo posible para proteger a nuestros empleados para que puedan continuar atendiendo a nuestros pacientes y comunidades durante esta pandemia.

“Tenemos una cantidad de recursos para apoyar a nuestros empleados que dan positivo por COVID-19. Nuestro hospital ofrece monitoreo remoto de los empleados para pacientes en cuarentena con síntomas COVID-19”.

“Ellos dicen que dan soporte a sus empleados, cosa que a mí no me consta, por eso estoy haciendo este vídeo, para que sepan que es una farsa, es una mentira”.

Contactamos al hospital para hablar sobre el caso específico de esta asistente de enfermería, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta.