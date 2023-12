Encuesta revela impactantes datos sobre el voto latino de cara a las elecciones presidenciales del 2024

Una nueva encuesta de votantes de origen hispano en Estados Unidos que fue realizada por la Universidad Internacional de la Florida (FIU) revela que aunque la mayoría de los hispanos siguen registrados como demócratas, el apoyo a este partido está disminuyendo y muchos latinos están empezando a renunciar por completo a su afiliación partidista, lo que pudiera tener un impacto criítico en las elecciones presidenciales del 2024.

Durante 11 años, FIU ha estado tomando el pulso de la comunidad hispana del país en temas que incluyen candidatos políticos, la política exterior y la economía. Al acercarse el año electoral 2024 la encuesta Anual de Opinión Pública Hispana confirma y revela cambios y tendencias interesantes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los 1,221 encuestados fueron seleccionados al azar entre los votantes registrados en los 22 estados de EEUU con mayor concentración de hispanos, según el último censo.

Ante la pregunta de qué consideran como la mayor amenaza a la seguridad nacional, la respuesta que encabeza la lista es el tema de la frontera abierta y la inmigración.

El profesor de Ciencias Política de FIU, Eduardo Gamarra, explica que “en el contexto que vivimos ahora muchos rechazan las nuevas olas de inmigrantes lo que en sociología se llama la Teoría de la escalera, que habla de que el último que llega al bote sube la escalera porque el barco está lleno”.

El 56% dijo ser demócrata, el 26% republicano y el 14% independiente. Mientras la encuesta revela crecimiento en el hispano independiente.

Al mismo tiempo más del 19% dijo que ha considerado cambiar de partido político durante el último año, por lo que un 9% no sabía entonces hacia dónde van los cambios.

En una encuesta realizada por NBC, Donald Trump amplia su ventaja del resto de los candidatos republicanos en estados claves como Iowa. En un sondeo de CNN, a Trump se le ve distancia de Joe Biden.

No hay mucho entusiasmo a nivel nacional entre los votantes hispanos con los probables candidatos a la presidencia. El 45% de los votantes encuestados dijeron que no creen que el presidente Joe Biden deba presentarse a la candidatura, y el 57% dijo que no quieren ver al ex presidente Donald Trump en la boleta.

Los politólogos de FIU además intentaron medir el impacto que la desinformación está teniendo entre los votantes hispanoamericanos. Al preguntar sobre las vacunas infantiles que no incluyen las de COVID-19, un total del 30% cree que son dañinas o no benefician.

De las personas encuestadas solamente el 6% sabía que solo el 1% de abortos en Estados Unidos ocurre después de las 12 semanas de gestación.

La encuesta fue realizada con cn el apoyo de Adsmovil, los resultados fueron revelados este miércoles en Washington D.C. y tienen un margen de error de menos del 3%.