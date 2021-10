Encuesta muestra a Esteban Bovo con amplia ventaja en contienda por alcaldía de Hialeah

El político conservador cubanoamericano Esteban Bovo tiene una amplia ventaja en la contienda por la alcaldía de Hialeah, aunque probablemente tenga que ir a una segunda vuelta con la ex concejal Isis García-Martínez, reveló el lunes una encuesta de Mason-Dixon realizada para Telemundo 51.

Según el estudio, Bovo cuenta con el 41 por ciento de la intención de voto, por 20 por ciento de García-Martínez. Para ganar la elección del 2 de noviembre, un candidato debe obtener el 50 por ciento más uno. En caso de no lograrlo, habrá una segunda vuelta el 14 de noviembre entre los dos primeros.

Resultados completos de encuesta en Hialeah

Los otros tres candidatos que aspiran a la alcaldía son Fernando Godo, con 11 por ciento, el ex alcalde Julio Martínez con 6 por ciento y Juan Santana con 3 por ciento. Un 19 por ciento de los encuestados dijeron que todavía están indecisos.

La encuesta, realizada entre 625 votantes registrados de la ciudad de Hialeah entre el 4 y el 6 de octubre, tiene un margen de error de +/- 4 puntos porcentuales.

Bovo, ex concejal de Hialeah, ex representante estatal y ex comisionado de Miami-Dade, tiene ventaja entre casi todos los sectores demográficos con un considerable respaldo entre los votantes cubanos (45%-19%) y los registrados como republicanos (56%-11%).

García-Martínez sólo va adelante en las preferencias de los votantes registrados como demócratas (29%-23%) aunque ésta es una contienda no partidista.

Además, la mayor parte de los participantes en la encuesta dijeron estar de acuerdo con las medidas del gobierno municipal contra el COVID-19 (72%), consideraron que la policía de Hialeah combate efectivamente la criminalidad (69%), y están satisfechos la calidad de vida en la ciudad (61%) y la calidad de los hospitales y servicios médicos ((59%).

Por otra parte, un 49% está satisfecho con el nivel de excelencia académica en las escuelas públicas de Hialeah, pero la opinión está dividida en cuanto a si hay suficientes parques. Un 47% cree que las áreas verdes son suficientes pero un 46% está en desacuerdo.

Esteban Bovo e Isis García-Martínez hablan sobre transparencia y conflictos de intereses.

La inmensa mayoría de los participantes en la encuesta (92%) expresó su respaldo a la ampliación del servicio de transporte público en la ciudad, pero el 72% se opone a un aumento en los impuestos para proveer más servicios públicos.

Aunque un 55% considera que no hay suficientes proyectos de vivienda pública en Hialeah, sólo un 8% dijo haberse visto impactado por desalojos inmobiliarios en la ciudad.

Un 60% de los encuestados, mientras tanto, se manifestó a favor del proyecto de desarrollo en el Hipódromo de Hialeah, mientras sólo un 16% por ciento se manifestó en contra y un 24% dijo estar indeciso.

En cuanto a los principales asuntos que afectan a la comunidad, los encuestados dijeron que son el tráfico (23%), el crimen y la seguridad pública (22%), la economía y los empleos (20%), vivienda asequible (17%), servicios de salud y COVID (8%) y la calidad académica de las escuelas públicas (5%).

