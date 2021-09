Encuentran una anciana muerta dentro de un auto en Lauderhill

Una anciana encontrada muerta en la mañana de este miércoles dentro de un auto luego que las autoridades recibieran una llamada que alertaba sobre un incidente sospechoso que ocurría en la 2233 NW y la 56 Avenue, precisó el Departamento de Policía de Lauderhill.

La persona que llamó dijo que estaba allí para trabajar en un vehículo cuando detectó un olor nauseabundo proveniente de un Honda CRV de color plateado que estaba estacionado cerca del lugar.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El hombre observó a una anciana dentro del automóvil y para cuando el Fire Rescue respondió a la escena, declaró a la mujer muerta del vehículo.

La investigación preliminar reveló que la anciana residía en una casa de retiro local "Victoria's Retirement Home" donde fue vista por última vez el 18 de septiembre entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana, ese mismo día, el personal del lugar denunció la desaparición de la anciana.

"En algún momento, entró en el auto Honda y murió", precisó el vocero del departamento de la policia de Lauderhill.

Se sabe que la anciana tenía antecedentes de afecciones médicas y hasta el momento no se sospecha de ningún acto sucio. La identidad no ha sido revelada hasta que la familia no sea notificada.