Encuentran un arma de fuego en escuela de Fort Lauderdale

Una gran presencia policial se produjo este viernes en la mañana en la escuela secundaria Dillard debido a dos hechos que según las autoridades no tienen relación, pero que causaron alarma en la comunidad.

Aproximadamente a las 9:52 a.m. la policía de Fort Lauderdale (FLPD) acudió a la escuela secundaria Dillard tras reportes de dos intrusos juveniles, que no son estudiantes y no estaban autorizados a estar en el campus, informó la propia policía.

La escuela fue cerrada mientras los oficiales se ponían en contacto con los dos intrusos hasta que los sujetos fueron detenidos para una mayor investigación, señaló FLPD.

Aproximadamente a las 11:20 a.m., mientras los oficiales se encontraban en la escuela secundaria Dillard por el incidente mencionado anteriormente, se notificó a FLPD sobre un estudiante que posiblemente tenía un arma.

La escuela permaneció cerrada mientras los oficiales localizaban al estudiante, quien no estaba en posesión de un arma en ese momento, según el reporte. Sin embargo, poco después, los agentes que realizaban una búsqueda en la escuela localizaron el arma de fuego.

La Unidad de Respuesta a Amenazas de FLPD acudió al centro educativo y hay una investigación en curso.

Los dos incidentes no están relacionados, pero ocurrieron casi simultáneamente, dijo la policía.