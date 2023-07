Encuentran perro que había sido robado por una mujer presuntamente drogada

Esta noche un perrito de la raza Jorkie, vuelve a dormir bajo los cuidados de la tienda que lo tiene en venta pero el no haber estado aquí durante los últimos cuatro días deja una investigación abierta por parte de la policía de la ciudad del Doral, luego de que el animal fuera robado por una mujer.

Los empleados de la tienda dicen que la policía fue de gran ayuda para encontrar al animal pues fueron hasta la casa de la mujer que supuestamente se lo había llevado y lo recuperaron.

La mujer que se lo llevó fue identificada como Elizabeth Maria Valdés, de 32 años, y quien ahora tiene una fianza de 5 mil dólares por hurto en tercer grado, luego de permanecer en arrestada en la cárcel TGK del condado.

Las autoridades “fueron a la casa de ella e hizo que lo devolviera”, comenta Oscar, un empleado de World Famous Puppies. “La policía ayudó mucho en eso”.

Horas después del presunto hurto, los empleados de la tienda pedían “que nos hagan saber y nos ayuden” a encontrar al responsable. Petición que fue escuchada por las autoridades y ahora el perrito ya volvió con sus dueños temporales.

“Aunque le tenía la comida tal vez como estaba asustado ni iba a comer, no iba a tener agua porque la muchacha supuestamente vino drogada”, precisa Oscar de World Famous Puppies, donde nunca entendieron por qué se lo llevó.

“La verdad no se, la muchacha yo creo que ya lo había visto” antes, pues el perrito no estaba en ninguna de las ventanas expuesto cuando el viernes pasado se lo llevó. En ese momento dijo “que quería el perro y que si no se lo daban iba a matar a todo mundo”.

Quienes estaban ese día en la tienda dicen que ella llegó directamente por él cerca de las 11:50 de la mañana, ella entra directamente por la puerta: “Pasó por aquí, amenazó a todo mundo dijo que si no le dejaban coger el perro iba a matar a todo el mundo, ella ya sabía donde estaba el perrito … está es la puerta, entró por aquí, cogió el perro y se fue”.

Ahora que fue encontrado, después de una ducha y cuidados veterinarios, el pequeño de 4 patas está nuevamente en venta. Sigue esperando por un nombre y más importante, un dueño que lo llene de amor.