Encuentran la camioneta que atropelló a joven hispano que murió en accidente

Pasadas las 3 de la madrugada de este viernes, las autoridades de Miami localizaron un vehículo que coincidía con la descripción de una camioneta involucrada en un accidente mortal ocurrido en abril en donde un joven padre hispano terminó muerto en la escena.

Según el reporte de la policía, intentaron detener el vehículo pero el chofer huyó, por lo que se inició una persecución que terminó en la 24 Ave del NW y la 48 St de Miami, donde la van de color blanca se estrelló con dos vehículos policiales.

Aunque los sospechosos huyeron, poco después fueron detenidos, y tras el inicio de la investigación las autoridades determinaron que la furgoneta es robada.

Ahora necesitan precisar si ese fue el vehículo involucrado en el fatal accidente ocurrido en el mes de abril, donde una auto de similares características arrastró por casi media cuadra a un joven padre de familia hispano en la Pequeña Habana causándole la muerta de forma instantánea.

Giovani Alberto Merlos, de 39 años, había salido a comprar a una tienda cercana a su domicilio un sábado por la noche, cuando fue sorprendido por el vehículo que lo atropelló cerca de las 9 de la noche en la intersección de la ocho avenida y la segunda calle en la Pequeña Habana.

Tras el trágico hecho el chofer se dio a la fuga pero todo había quedado captado en las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano que logró captar todo lo ocurrido en el accidente que le quitó la vida a Giovani Merlos, joven de origen guatemalteco que era chef y quien dejó huérfanos a tres hijos, dos de ellos menores de edad.

Martha Ramos, madre de la víctima, en el momento de ocurrido los hechos animaba al responsable a entregarse. "Que se ponga la mano en la conciencia, no fue un perro el que encontró en la calle, no fue un perro el que dejó tirado, era una persona, un padre, un hijo".

Por su parte, Genaro Merlos, el padre de la víctima no podía negar su malestar. “A mi lo que me indigna es que este señor no se haya hecho responsable de haber parado y haberle dado auxilio, si hubiera parado y le hubiera dado auxilio tal vez el hubiera sobrevivido”.

“Yo y mi esposa estamos bastante destrozados, yo le pido a este señor que se entregue o que trate de contactar con nosotros para aliviar el dolor porque esto no es justo”, refería entonces el padre de la víctima.