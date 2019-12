Desamparado es aparentemente baleado bajo vías del Metrorail

La policía de la Ciudad de Miami está investigando un posible tiroteo fatal después de que un cuerpo fue hallado el lunes bajo las vías del Metrorail.

Agentes de la policía se presentaron en el sitio, cerca de la cuadra 3000 de SW 28th Lane, en el área de Coconut Grove, donde el cuerpo fue hallado.

El portavoz policial Michael Vega dijo que el hombre fue declarado muerto en el lugar pero no identificó a la víctima ni confirmó si había sido baleado.

Vega indicó que la policía recibió una llamada advirtiendo que un hombre había sido baleado. Las autoridades creen que se trata de un desamparado que dormía detrás de un edificio, debajo de las vías del Metrorail.

Se pide a cualquiera que tenga información sobre el caso que se comunique con la policía de Miami o que llame a la línea de alto al crime de Miami-Dade con Anyone with information is asked to call Miami Police or Miami-Dade CrimeStoppers.