Avioneta se estrella en los Everglades, confirman dos muertos

Una avioneta cayó en una zona de los Everglades, al oeste del condado Broward, el miércoles en la mañana y dejó saldo de al menos dos muertos, de acuerdo con las autoridades.

Los bomberos de Broward confirmaron que localizaron dos muertos.

Personal de rescate se encuentra trabajando, mientras en las imágenes de Telemundo 51 se observan los restos de la pequeña aeronave.

Los bomberos de Broward dijeron que están operando en la escena de un pequeño avión caído cerca del área de la milla 32, en el lado norte de Alligator Alley.

#BSFR is operating at the scene of a small aircraft down in the area of MM32 on the north side of Alligator Alley. @BSO_KANE on scene gathering details. pic.twitter.com/0hPwbIvYtU