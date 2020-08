En video: hombre con un machete baleado por la policía

Un video de vigilancia, enviado a Telemundo 51 por la persona que lo captó en el vecindario, muestra el momento en el que oficiales de la policía de Miami Dade le disparan a un hombre de 27 años supuestamente por hacer amenazas con un machete.

Una señora que dice ser vecina, y asegura conocer detalles de lo que ocurrió, narró de manera anónima lo que según ella pasó.

“Los reportes que yo he visto, que he leído, dicen que él estaba caminando por las calles y que la policía responde a una llamada de que están siendo amenazados todos los vecinos y todos los que pasan, eso no es verdad”, dice.

Según la señora, quien hizo la llamada no fue precisa en la descripción de lo que estaba ocurriendo. Una versión que no ha sido corroborada oficialmente.

“La persona que llamó alteró la llamada y dijo cosas incorrectas para que la Policía respondiera de la forma que respondieron. ¿Ok? la Policía pensaba que era una persona que estaba amenazando al público, no era verdad”.

El incidente ocurrió el viernes pasado frente a la vivienda del 10811 suroeste de la 126 avenida. Según la policía aparentemente los oficiales se vieron obligados a disparar contra el hombre porque se sintieron amenazados.