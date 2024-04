En video: Brutal pelea entre estudiantes en la Pequeña Habana deja dos hospitalizados

MIAMI, Florida - En un incidente reciente que sacudió a la comunidad escolar de la Escuela SLAM en Miami, dos estudiantes fueron hospitalizados después de ser atacados por sus compañeros. El incidente, que ocurrió cerca de la 12 avenida y la quinta calle, fue grabado por otros estudiantes presentes en la escena.

Las imágenes desgarradoras muestran a dos niños en el suelo, recibiendo patadas de otros niños. Los detectives están actualmente investigando la pelea, entrevistando a maestros, padres y estudiantes para obtener una imagen completa de lo que sucedió.

Los dos menores afectados están actualmente hospitalizados en el Jackson Memorial. La gravedad de sus lesiones aún no se ha revelado.

En respuesta al incidente, la Escuela SLAM envió un comunicado a las familias de los estudiantes. En él, la escuela afirmó que están trabajando con las autoridades y asistiendo en la identificación de los involucrados en el incidente. Además, reafirmaron su compromiso de mantener la escuela segura para todos los estudiantes.

A pesar del miedo y la preocupación que este incidente ha causado, muchos estudiantes y padres han expresado su confianza en la escuela. “Estamos un poco asustadas, pero nos sentimos seguras con la escuela porque siguieron todos los procedimientos. Vemos a la policía, pero nos sentimos seguras”, dijo una estudiante.

“Sabemos que había un chico que tuvo una pelea con otro ayer porque estaba hablando mal de él. Y hubo una gran pelea”, compartió otra estudiante.

“Cuando dijeron que iban a disparar la escuela, salí corriendo porque no me gustaría que mi familia no pudiera tenerme más”, dijo un estudiante visiblemente asustado.