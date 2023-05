En persecución policial y accidente múltiple termina un robo armado en Miami-Dade

En un video de vigilancia quedó registrado el momento de un violento choque de un Nissan negro contra una patrulla de la policía de Miami-Dade, que luego impactó una camioneta de un negocio local.

Desde las primeras horas del día, la policía buscaba a un sujeto que con un arma había robado un vehículo a su ocupante.

Cuando "aproximadamente a las 4 de la tarde, localizan el vehículo en el área de la avenida 17 y la calle 65 del noroeste, nuestros oficiales vieron que había 3 sujetos dentro del carro", explica el portavoz de la policía de Miami, Michael Vega.

La unidad táctica contra robos comenzó una persecución, en la que "uno de los sospechosos que estaba dentro del carro sacó un rifle y se lo apuntó a los oficiales tres veces o más", pero la policía no cedió y continuó la persecución hasta la intersección de la avenida 25 y la calle 62.

Allí "una unidad de patrulla de la policía de Miami-Dade se vio involucrada en un accidente con los tres sospechosos en el carro robado. Los tres sospechosos se llevan la luz roja, le dan a la unidad de patrulla y el carro robado se vuelca", dijo el portavoz de la policía.

En un video tomado con un celular se ve como oficiales de la policía trasladan a su compañero luego de sacarlo de la patrulla chocada.

Los tres sujetos y el oficial fueron transportados al hospital Jackson Memorial. Según las autoridades, el oficial sufrió lesiones en la cabeza, y ahora se encuentra bien; en tanto los sujetos "están estables en este momento. Hemos localizado el arma de fuego, el rifle con que apuntaron a los oficiales, y una de las máscaras que usaron cuando cometieron el robo", aclararon las autoridades.

El dueño del vehículo robado, que no quiso mostrar su rostro en cámara, acudió al lugar del incidente, estaba conmocionado al hablar de lo que vivió esta mañana.

"Fue como o a las 4 de la mañana. Iba a montarme el carro para ir al trabajo. Un hombre vino con un arma, me dijo que me lanzara al suelo y no lo mirara, porque iban a dispararme y a matarme. Me quitaron las llaves del auto y se fueron. Aún estoy nervioso pero me siento afortunado de estar aquí vivo", dijo la víctima del robo armado.