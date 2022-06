En Parkland reaccionan a acuerdo bipartidista sobre control de armas

Un grupo bipartidista de 20 senadores de los Estados Unidos llegó a un acuerdo sobre una propuesta de violencia armada y seguridad escolar. Si se convirtiera en ley, sería la primera vez en 30 años que el Congreso aprueba algo relacionado con la violencia armada.

La comunidad de Parkland está observando atentamente los desarrollos.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“¿Quién aquí está enojado con nuestros funcionarios electos por no promulgar nada a nivel federal?” dijo Sarah Kaufman en el mitin March For Our Lives del sábado en Parkland, atrayendo vítores de la multitud.

Esa demanda de que el Congreso haga algo, lo que sea, para frenar la violencia armada fue el tema de las manifestaciones de March For Our Lives celebradas en todo el país.

“No es una coincidencia que estuvimos el sábado en DC y en todo el país y luego el domingo, horas después, escuchamos esta nueva propuesta”, dijo Manuel Oliver, quien habló en el mitin en Washington, DC el sábado.

Debbi Hixon, miembro de la Junta Escolar de Broward, habló en el evento de Parkland. Su esposo, Chris Hixon, fue asesinado en la escuela secundaria Stoneman Douglas. Ahora está satisfecha de al menos ver lo que considera un progreso en Washington.