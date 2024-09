En pánico mujer amenazada con martillo y víctima de robo luego que acusado se diera a la fuga

Estoy en pánico, tengo miedo, tengo miedo por mi vida, siento que en cualquier momento me va atacar", relata Glenda Defas.

La mujer asegura estar viviendo en zozobra desde que el domingo por la mañana recibió la llamada de las autoridades en donde la informaron que Savalas Cigar, el acusado de amenazarla con un martillo y luego robarse su vehículo a principio de agosto está prófugo de la justicia.

"Le dieron cárcel en la casa con un monitor y se sacó el monitor y se escapó", cuenta la mujer, quien dice que desde que se enteró de la noticia está viviendo en pánico, reviviendo la experiencia del pasado 13 de agosto, cuando el acusado le robó su vehículo y lo destruyó por completo durante una persecución policial en Miami Beach.

"Estaba en probatoria cuando me robó el carro y me amenazó con el martillo y lo dejaron en arresto domiciliario y lo dejaron ir", cuestiona Defas, quien dice que su mayor temor es "que me ataque, siendo la testigo, la que pido justicia, tengo temor que complete su obra cuando me amenazó con el martillo, él ha atacado a otras personas".

Por ese mismo temor que dice le roba la paz a ella y a su hermano deshabilitado, hace un llamado a la comunidad y las autoridades. "Estamos corriendo peligro, necesito que las autoridades me ayuden a encontrarlo y la gente si lo ve denuncie a la policía, ayúdenme a tener mi paz, ya bastante he pasado".

Las autoridades piden a cualquier persona con información que lo informe a la línea de alto al crimen de Miami-Dade .