En Miami le dan respaldo al Heat en la final de la NBA

Para los fanáticos del Miami Heat llegó la gran noche. La primera de cuatro batallas que el equipo local tendrá que ganar frente a los Lakers para convertirse en campeone de la NBA.

Bares y restaurantes vuelven a ser el punto de encuentro. Sin embargo, esa no fue la sugerencia del alcalde Giménez, quien escribió en su cuenta en Twitter: el primer juego de las finales, es esta noche y estamos apoyando al Heat. Me gustaría recordar que el toque de queda se mantiene a partir de las once. Disfrute del juego en casa.

La recomendación de quedarse en casa tampoco complace a los dueños y empleados de estos negocios, para quienes la final representa una gran oportunidad de recuperar ingresos.

Este miércoles el toque de queda regresó a la agenda de la Comisión de Miami Dade y aunque se mantiene, el comisionado Joe Martínez considera que “realmente no hace nada”. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Miami Dade, Esteban Bovo, dijo a través de Twitter. Que no tiene ningún problema con que los restaurantes permanezcan abiertos hasta la media noche para que la afición disfrute de los partidos, siempre y cuando respeten los protocolos de seguridad.

Ahora los Heat tienen su reto más difícil. Ganarle a un equipo que ya los derrotó y que es el favorito. Por eso, aseguran, no faltará el apoyo.