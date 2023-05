En Miami la familia de Enrique Tarrio reacciona al veredicto de culpabilidad

Durante más de tres meses, el jurado escuchó a docenas de testigos del asalto al Capitolio, el 6 de enero, pero finalmente este jueves, anunció su veredicto de que Enrique Tarrio y otros tres miembros del grupo Proud Boys, fueron declarados culpable de conspiración sediciosa.

Lo más difícil para la fiscalía fue convencer al juez de que Enrique Tarrio había sido parte de la conspiración, a pesar de que el 6 de enero no se encontraba en la ciudad capital.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Rigoberto, el abuelo de Tarrio solo dice: “Yo no sé nada de esto. Yo no quiero enterarme de nada”.

En la misma casa donde Tarrio fue detenido por agentes del FBI en marzo del 2022, Leonardo Maqueira, su suegro, asegura: “Él no estaba en Washington cuando pasó lo del Capitolio. Él no pudo estar en el Capitolio, porque no le permitieron estar ese día en Washington".

Tarrio no estuvo en la capital del país el 6 de enero del 2021, porque días antes fue arrestado por la quema de un cartel del movimiento Black Lives Matter.

Aunque un juez le ordenó abandonar la ciudad y él cumplió con esa orden, la fiscalía sostiene que él originó y dirigió el ataque al capitolio.

“Yo creo que fue un error entrar al capitolio”, dijo Tarrio tras los disturbios.

La principal evidencia de la fiscalía para acusarlo fueron cientos de mensajes en un chat privado, que se enviaron antes y durante los disturbios.

La defensa de Tarrio niega la existencia de un complot para atacar al Capitolio o detener la certificación de la victoria de Joe Biden en el Congreso.

Según su abogado, fueron las palabras del expresidente Donald Trump, las que motivaron las acciones de ese día.

El cargo de conspiración sediciosa conlleva una pena máxima de 20 años tras las rejas. Aunque no se sabe cuál, podría ser la sentencia en este caso.

Un quinto miembro del grupo no fue acusado de sedición, pero sí de otros cargos.