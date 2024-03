En Miami-Dade se dio inicio al voto anticipado para las primarias republicanas

MIAMI, Florida - Florida no forma parte del Supermartes, pero los electores republicanos del estado tienen la oportunidad de ejercer su voto de manera anticipada esta semana, preparándose así para las elecciones primarias republicanas que tendrán lugar el próximo 19 de marzo.

Desde muy temprano y hasta el mediodía habían acudido al menos un 15 por ciento de los votantes registrados como republicanos según indicaron a Telemundo 51 en el departamento de elecciones de Miami-Dade.

“Es mi primera vez en un proceso de primaria de voto”, señaló Nestor Pirela, quien ofreció su testimonio a Telemundo 51.

Y como Néstor, fueron decenas de votantes que acudieron en este primer dia de votación anticipada en Miami-Dade, para las primarias republicanas.

Robert Rodriguez, supervisor adjunto de elecciones de Miami-Dade, explica que hay 23 sitios por todo el condado especialmente para republicanos solamente.

Para el condado esta fase comenzó hoy, lunes 4 de marzo, y se extenderá hasta el domingo 17 de marzo; mientras que en Broward, la votación anticipada comenzará el próximo sábado 9 de marzo.

“Muy conveniente porque la gente que trabajamos duro hay que tener este tiempo para votar”, dijo otro votante.

Florida es un estado con primarias cerradas y por eso solo los electores registrados como republicanos podrán elegir entre Donal Trump y Nikki Haley. Sin embargo no se sorprenda al encontrar a todos los candidatos iniciales en la boleta.

“Lo importante es que salgan a votar. Ahora en votación anticipada uno puede ir a cualquier sitio, para votacion el día de las elecciones tiene que ser en el lugar que le corresponde", explica Rodríguez.

Pero ademas puede realizar su voto por correo hasta el 7 de marzo. Si necesita más información, acuda al sitio web https://www.miamidade.gov/global/elections/home.page. También puede comunicarse con el Departamento de elecciones de Miami-Dade al 305-499-8683

“También están los de Surfside y South Miami que pueden salir a votar en sus contiendas municipales", recordó Rodríguez.

Durantes estos 14 dias de votaciones anticipadas los horarios varían. De lunes a viernes, durante la primera semana será de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. El fin de semana será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante la segunda semana, de lunes a viernes será de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y se repite el horario de fin de semana.

Visite la página del Departamento de elecciones de Miami-Dade para consultar esos horarios y también las direcciones de los 23 sitios a donde puede acudir a votar o depositar su boleta por correo.

Este proceso de voto anticipado, que busca facilitar la participación y la toma de decisiones, ha comenzado en diferentes fechas según los condados, marcando el inicio de una fase crucial en el camino hacia las elecciones.