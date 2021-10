En Miami Beach eligirán nuevo alcalde y decidirán sobre el control de la venta de alcohol

A ritmo de música, trabajadores del sector de la hostelería de Miami Beach llegaron hasta el ayuntamiento de la ciudad para expresar su desacuerdo y promover el No a la pregunta en la boleta sobre si detener o no la venta de bebidas alcohólicas en en Ocean Drive después de las 2 de la mañana.

Aquí leyeron una carta abierta al alcalde para defender sus trabajos hablando de los costos y la pérdida de empleos.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Y esos reclamos también los respalda, Jean Marie Echemendía: la única mujer entre los candidatos a la alcaldía de Miami Beach: Dan Gelber, que aspira a la reelección, Ronnie Eith, Carlos Enrique Gutierrez y Gus Manessis.

Echemendía dice que la seguridad en Miami Beach es su prioridad principal, a través del cumplimento de la ley. Y para eso dice que ya tiene su estrategia.

“Con más presencia de policías. Hay cámaras en la calle y voy a ponerles un cartel con la frase “Sonríe. Estás en cámara. También quiero abrir Ocean Drive. Con tráfico, la gente no puede congregarse. No sé por qué no la han abierto”.

Además de la alcaldía y puestos de comisionados, los electores de Miami Beach deberán decidir si se extiende el contrato de arrendamiento al Monumento al Holocausto, por 21 años más, del año 2099 al 2120.

Sin costo alguno para la ciudad, se ampliará y se construirá un centro para la promoción de la tolerancia y los derechos humanos.

Otra de las preguntas que aparece en la boleta es si extender o no, el arrendamiento.

La extensión sería del 2025 al 2045 y la propuesta incluye renovaciones de más de 3 millones de dólares, incremento anual de renta del 2.5%, que serían ingresos para la ciudad de 11 millones de dólares en los próximos 10 años.

Pero la pregunta más polémica es la del sí o no a detener la venta de bebidas alcohólicas alcohol a las 2 de la mañana en Ocean Drive.