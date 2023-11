Un inmenso ejemplar de pitón de Birmania de 17 pies (5,18 metros) de largo y 198 libras (89,8 kilos) de peso, el segundo más pesado de esta especie invasora capturado oficialmente en Florida, fue cazado por un grupo de cinco hombres en la Reserva Nacional Big Cypress, en el condado Collier el pasado viernes.

Check out the images below.