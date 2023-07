En exclusiva, padre de joven acusada de intentar contratar a un sicario defiende a su hija

Hablamos en exclusiva con el padre de la joven arrestada por intentar contratar a un sicario para asesinar a su hijo.

“No es el monstruo que están diciendo”, dice.

Jazmín Páez, 18 años salió libre tras pagar una fianza de 15 mil dólares, la joven madre está acusada de intento de homicidio en primer grado, tras supuestamente tratar de contratar a un sicario para asesinar a su hijo de tres años.

“Ella es una niña que nació con problemas, cuello liqueo linfático, ha tenido 12 cirugías, perdió la movilidad de su cara, ha pasado por mucho Bullyng en la escuela, le decían que era un monstruo, la agredían”.

Páez salió de la cárcel y no hizo comentarios, se alejó de las cámaras y cruzo la calle a esperar por su padre.

“La niña está pasando por momentos súper difíciles y complicado, necesito llevarla a un tratamiento psiquiátrico porque está muy mal”.

Según el reporte policial, la madre de familia solicitó en un sitio web de un asesino a sueldo, realizar el “trabajo” lo antes posible, con dirección y fotografía del menor de edad, la tarea era supuestamente matar al niño antes del jueves 20 de julio.

“Ella no tiene idea de nada, de absolutamente nada, no es el monstruo que dicen”.

El reporte policial también establece que Páez ofreció pagar al presunto sicario tres mil dólares por matar al pequeño.

“Ella no tiene dinero para hacer nada tiene 138 dólares que le daba, de donde va sacar, no tienes joyas, no trabaja”.

En corte la jueza le prohibió tener contacto con el menor que está al cuidado de su abuela, el padre de la joven asegura que en este momento lo más importante es que su hija reciba ayuda psiquiátrica.