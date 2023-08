En exclusiva el alcalde Francis Suárez habla de su campaña presidencial

El alcalde de Miami, Francis Suárez, que aspira a la nominación a la presidencia republicana anuncia que ha logrado el primer requisito para poder participar en el primer Debate Republicano Primario a efectuarse el próximo 23 de agosto.

El alcalde de Miami espera participar en el primer debate de las primarias republicanas para "poder destacar mis planes a nivel nacional a la misma categoría con los otros candidatos".

Esta aparición nacional califica como crucial para su remota candidatura a la Casa Blanca y se logra luego de que alcanzara el requisito de recaudación de fondos establecido por el partido republicano que exige tener al menos 40,000 donantes individuales.

Para lograr el número de donantes la campaña sorteó entradas para ver jugar a Messi y ofreció tarjetas de regalo de $20 si donaban un dólar.

Ante estas tácticas utilizadas por su campaña, Suárez explicó: "Yo creo que lo importante es que ya más gente me conocen y que con el hecho de poder estar en la tarima del debate muchas más personas me van a conocer a nivel nacional y eso es lo importante".

Como parte de su campaña este miércoles Suárez tiene planeado viajar a la frontera de Texas.

Como el primer hispano que entra a la carrera para la Casa Blanca en un partido donde muchos proyectan un mensaje antiinmigrante, el alcalde de Miami dijo: "Yo creo que el hecho de ser inmigrante deben ser un beneficio para el país".

"Tenemos que controlar la frontera ... como candidato republicano hispano yo estoy en la mejor posición de negociar las soluciones con los indocumentados que están en este país", apuntó Suárez.

Ante la pregunta de si está de acuerdo con la reciente afirmación del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que Donald Trump perdió las elecciones del 2020, Suárez aseveró: "Yo no he visto evidencia para decir que él no perdió la elección, lo que sí estoy seguro es que el cree que si ganó y yo creo que eso es el por qué del juicio y los cargos en contra de él".

El alcalde de Miami afirma que la justicia no se está aplicando de forma equitativa. Mientras tanto hay informes del periódico Miami Herald sobre investigaciones del FBI de los pagos a Suárez como consultor por parte de un urbanizador con proyectos en la ciudad de Miami.

El alcalde de Miami estuvo en Simi Valley, en California, para promover su candidatura como aspirante presidencial entre los republicanos.

El alcalde se defiende diciendo: "Claro que yo no tuve nada que ver, yo no tuve nada que ver con el hecho de que este desarrollador pidió diferentes cosas de la ciudad de Miami y eventualmente lo logró. Yo no estuve involucrado en este proceso. Cuando se analice toda la evidencia se va a ver que no tuve nada que ver con esa comprobación".

En tanto apunta a motivos políticos "ellos obviamente tienen una agenda socialista, yo no estoy de acuerdo con esa agenda".

Ahora tiene dos semanas para llegar al 1% en al menos tres encuestas de votantes para finalmente confirmar su participación en el debate.