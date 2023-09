En corte sujeto acusado de asesinato

Lo acusan de homicidio, tenencia de drogas y violencia doméstica. Un control de tránsito lo puso tras las rejas.

Larry March está arrestado en TGK y hasta el momento es el único sospechoso en relación a un asesinato, pero cayó en una parada de tránsito. Aparentemente la policía encontró drogas en el auto que conducía.

March se presentó en corte. Mientras avanza la investigación por el asesinato del que lo acusan, hay otros delitos por los que deberá responder ante la justicia, en caso de que lo encuentren culpable.

Marie Javier, abogada y víctima de intrusión en una casa de su propiedad, dice:

“Me sentía amenazada y me siento amenazada todavía porque habiendo personas en mi propiedad que no se quiénes son, que no están autorizadas a estar ahí y la policía lo único que dice es que está investigando. Hasta cuando es la investigación”.

El lunes pasado, la abogada Marie Javier nos contó que en una vivienda de su propiedad tomada por desconocidos, se había cometido un homicidio. Nos dijo que hasta el momento del crimen ella no había conseguido sacar a los intrusos de la casa.

“Ya cuando uno vino a tratar de entrar y la policía ve que no tienen muebles ni nada, solo un carrito de compras con tonterías, en vez de sacarlos me dicen que tengo que esperar a una unidad de investigación. De eso hace casi un mes”.

Dos días después la policía arrestó a Larry March, en doral, aparentemente circulaba con una placa vencida del auto que manejaba. Segun el reporte también tenía una sustancia que podría ser cocaína, y un arma de fuego.

Cuando March ya estaba arrestado, sobre él recayó una nueva denuncia: la de una mujer que dijo haber sido su novia hasta enero, y durante 9 años; ahora lo acusaba de haberla golpeado y amenazado con un arma. La agresión habría sucedió el mismo día en que lo arrestaron, previo a la parada de tránsito.

Los cargos contra Larry March son asesinato en segundo grado, posesión de cocaína, y otro por un arma de fuego; agresión agravada y violencia doméstica. Como escucharon a la jueza en el final del informe, no tiene fianza.