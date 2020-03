En corte acusado de intento de asesinato

Su nombre es Bryan Hopiher, tiene sólo 21 años. Hoy compareció en corte y está acusado de intento de asesinato en segundo grado con un arma de fuego, también de asalto agravado y violación de probatoria.

Hopiher fue capaz de balear varias veces a una persona, sin tener ningún tipo de diálogo. No le pidió demandas, no le dijo nada. No hubo ningún tipo de diálogo. Inmediatamente, sin conocerlo, al azar, disparó.

El incidente ocurrió el 22 de noviembre del año pasado aquí en Tropical Park. Un joven de 18 años estaba con su novia en el interior de un auto, cuando un joven de la raza negra se les acercó.

En ese momento fue cuando disparó varias veces hacia la ventana e impactó al pasajero que estaba sentado, en el pecho.

Durante el incidente, el hombre armado hizo algo que sería determinante para su identificación: intentó abrir la puerta, pero la puerta estaba con seguro.

De esa puerta, las autoridades recuperaron huellas digitales, y al revisar la base de datos, encontraron que eran de Bryan Hopiher, quien como parte de los beneficios de su probatoria por un delito anterior trabajaba a tiempo parcial en Santa’s Enchanted Forest.

Y cerca del lugar del incidente, en Tropical Park, la policía también encontró el auto, que pertenecía a la madre de la hija del sospechoso. Posteriormente, la mujer admitió que se lo había prestado a Hopiher. Y así, con estas pruebas, Bryan Hopiher fue arrestado, acusado y está ahora a la espera de un juicio.