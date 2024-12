En corte acusado de desaparición de mujer en Madrid

La desaparición de Ana María Henao, la mujer colombo-estadounidense vista por última vez en España hace casi un año, sigue siendo un caso lleno de interrogantes. Este lunes, el principal sospechoso, David Knezevich, compareció nuevamente ante la Corte Federal en Miami, enfrentándose a dos audiencias clave que delinearon los próximos pasos en el proceso judicial.

En la primera audiencia, Knezevich, de 36 años y de origen serbio, se declaró no culpable de los cargos que pesan en su contra, que incluyen secuestro con resultado de muerte, violencia doméstica con resultado de muerte y asesinato en el extranjero de un ciudadano estadounidense.

El abogado de la familia Henao, Adam Ingber, comentó sobre la estrategia legal: "Una declaración de no culpable no significa necesariamente que alguien diga ‘no soy culpable’. Aquí, hasta un acusado de asesinato es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

La Fiscalía asegura tener pruebas contundentes que vinculan a Knezevich con la desaparición de Ana María. Entre las evidencias presentadas se encuentran imágenes de una ferretería en Madrid, donde se observa a un hombre —presuntamente Knezevich— comprando pintura en aerosol, que habría sido utilizada para cubrir cámaras de seguridad en el edificio donde vivía Ana María.

El abogado de la familia señaló: "Basándonos en la evidencia descubierta hasta ahora, estamos convencidos de que David es el principal sospechoso".

No obstante, la defensa de Knezevich, liderada por la abogada Jayne Weintraub, ha rechazado categóricamente estas acusaciones, afirmando que no existen pruebas concluyentes que lo incriminen. "No hay evidencia que demuestre que David la secuestró o la asesinó", dijo Weintraub en declaraciones anteriores.

Ana María Henao, de 40 años, desapareció en diciembre de 2023 tras viajar a España, en medio de un proceso de divorcio con Knezevich. Según el informe policial, Knezevich fue arrestado en mayo de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Miami. Desde entonces, la Fiscalía ha trabajado para construir un caso sólido en su contra.

La segunda audiencia del día se centró en aspectos técnicos del caso. Entre los temas tratados estuvo la posibilidad de viajar a España para inspeccionar el apartamento donde vivía Ana María. Sin embargo, la defensa sugirió que sería más eficiente que los investigadores europeos viajen a Estados Unidos para declarar.

Por otro lado, la defensa alegó que aún no ha recibido toda la información relevante por parte de la Fiscalía, mientras que esta última señaló que sigue a la espera de documentos y pruebas adicionales provenientes de las autoridades españolas.

El hermano de Ana María, Felipe Henao, expresó en noviembre que, aunque la acusación formal no trae alegría, representa un paso hacia la justicia. Ahora, la familia alberga la esperanza de recuperar el cuerpo de Ana María para darle un cierre digno.

"La esperanza ha cambiado", comentó el abogado de la familia, Adam Ingber. "Ahora solo quieren encontrar su cuerpo y recordar su memoria".

La fecha del juicio podría establecerse para junio de 2025, aunque la defensa ha solicitado adelantarlo a marzo. El desenlace de este caso será observado de cerca, tanto por la comunidad local como internacional, que espera respuestas sobre el destino de Ana María Henao y la responsabilidad de David Knezevich en su desaparición.