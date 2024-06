En búsqueda del más bello arcoíris en el sur de Florida

Después de la tormenta llega la calma, dice el dicho popular. Y en el sur de Florida dicha calma llegó con muchos colores. Varias personas están compartiendo fotos de arcoíris desde distintas partes, algunas de ellas afectadas gravemente por las lluvias y las inundaciones que aún siguen azotando la región.

Televidentes y usuarios de Telemundo 51 nos hicieron llegar sus fotografías por correo, y la verdad que la belleza de las imágenes es de destacar, algunas incluso parecen obras de arte.

Como está imagen que compartió Terri Turbeville desde Fort Lauderdale, que muestra un arcoíris con tonos amarillos y rosas con un fondo púrpura.

O esta que compartió Dorl Avishay que muestra un bello arcoíris en el mar en un bello atardecer en Hillsboro Beach.

O esta otra fotografía que nos compartió Michael Reed donde se aprecia una vista urbana de Fort Lauderdale con un majestuoso arcoíris de dos halos como fondo.

Y para cerrar te brindamos este hermoso arcoíris de intenso amarillo y rosa eregido sobre una imagen suburbana en un vecindario en Pompano Beach, cortesía de Steven Milana.

A pesar de la tragedia que muchas personas han sufrido debido a las inundaciones y las lluvias en el sur de la Florida, algunas personas se tomaron el tiempo de no solo apreciar la belleza natural que nos rodea, sino de capturarla para el deleite de los demás.

We got this South Florida!