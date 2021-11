Empresa Zillow regresa a su viejo modelo de negocio

La empresa Zillow estuvo activamente comprando miles de propiedades a lo largo de todo el país los últimos tres años, ahora, esas propiedades están a la venta luego que la empresa determinara que este modelo de negocio falló para ellos.

Daniela Martínez, del Palm Beach International Realty, dice: “Ellos se pusieron a competir con los realtors que eran sus clientes principales”.

Daniela Martínez, broker y agente de bienes raíces de Palm Beach International realty, asegura que la empresa cometió un error

“Se pusieron a comprar cajas usando el algoritmo que ellos utilizan para el el precio de las casas que se llama Zestimate y obviamente no les fue bien porque ese algoritmo no éste representa el precio verdadero de la casa”.

La empresa les informó a sus accionistas la semana pasada que cesaban con ese modelo de negocio en donde les compraban directamente a los dueños su propiedad realizaban refracciones necesarias y las volvían a poner en el mercado para venderlas ellos mismos.

“Se les vino lo que fue el problema de la pandemia que no hay materiales no hay mano de obra y por esa razón el precio de la casa ya no era lo que ellos habían calculado y ahora están perdiendo muchísimo dinero poniéndolas en el mercado por debajo del precio que ellos la habían comprado”.

Cientos de esas propiedades se encuentran en el condado Palm Beach y en la costa del tesoro. Según la empresa el último trimestre registró una pérdida de 360 millones de dólares.

Hay quienes piensan que Zillow presiente que el pico inmobiliario que hemos visto tomará otra dirección.

Ken Johnson, experto en bienes raíces FAU, dice: “Yo creo que esta es una señal que ellos tienen mucha información sobre el pico del mercado inmobiliario y tú no quieres estar comprando cuando los precios de las propiedades están a punto de estabilizarse o bajar”.

De esta manera la empresa Zillow vuelve a su modelo de negocio original ofreciendo información inmobiliaria, y hablando de información, ellos señalan que el precio promedio de una vivienda en el condado Palm Beach es de más de 380 mil dólares, un 21% más que hace un año.