Emprendedores hispanos afectados por la pandemia pueden ser ayudados por Comcast

Con el fin de ayudar a emprendedores hispanos que han sido afectados por la pandemia la empresa Comcast tiene a su disposición el programa Comcast Rise. Pero deben apurarse, el periodo de aplicaciones se vence mañana sábado justo antes de la medianoche.

Kati Cassiani estudió ingeniería civil en Cartagena Colombia, actualmente tiene una empresa de construcción en el condado Palm Beach, todo marchaba bien hasta que la pandemia puso su negocio en riesgo.

Kati Cassiani, beneficiaria del programa Comcast Rise, cuenta que cuando “todo se vino abajo, definitivamente, fue un caos hasta pensamos en un momento cerrar la compañía porque no se podía”.

Ante esta realidad de tantos negocios, la empresa Comcast decidió hacer algo al respecto y creo el Programa Comcast Rise.

Javier García, Vice Presidente Senior de ventas y mercadeo de Comcast Florida, explica que “el programa de Comcast Rise nació como un compromiso para ayudar a aquellas pequeñas y medianas empresas específicamente donde los dueños son hispanos o afroamericanos y han sido afectadas por la pandemia”.

Kati, se enteró de este programa y decidió aplicar. “Honestamente yo no creía en el programa nunca había visto porque nunca había visto que una compañía tan grande estuviera enfocada en compañías pequeñitas y entonces tomé la iniciativa de aplicar tiene mis documentos y la sorpresa fue que me llamaron me llamaron como en dos semanas para decirme que ellos nos iban a hacer un video nos iban a hacer marketing y a estar pendientes de la compañía para mí eso fue una sorpresa”.

“Comcast está comprometido en ayudar a estas empresas con lo que sabemos hacer que es tecnología y medios de comunicación“.

Comcast ayudó a esta empresa con un plan de mercadeo y la creación de un comercial y su respectiva difusión en la televisión, todo esto sin costo alguno para la empresa.

“Estoy buscando supervisores personas que trabajen conmigo en la oficina porque lo que Comcast ha hecho con Jay Jay construcción es impulsarnos es lo que necesitábamos en este momento de crisis que alguien nos diera un impulso y lo conseguimos con Comcast”.

Hasta el momento han sido más de 2500 empresas en los Estados Unidos que se han beneficiado de este programa.

Ya lo saben tienen hasta mañana justo antes de las 12:00 de la noche para poder aplicar a este programa que hará que es un negocio se desarrolle y prospere la página web la están viendo en pantalla es www.comcastrise.com.