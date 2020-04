Empleados del transporte de Miami-Dade protestan por condiciones de trabajo

Los trabajadores del transporte en Miami-Dade han lanzado una iniciativa móvil destinada a llamar la atención sobre lo que han denunciado son condiciones peligrosas para los empleados durante la pandemia de coronavirus, pocos días después de presentar una demanda contra el condado.

Las imágenes aéreas del helicóptero mostraron este martes una pantalla móvil que se trasladaba detrás de los autobuses del condado a lo largo de varias rutas. En la pantalla se mostraba un mensaje crítico sobre la Directora de Tránsito, Alice Bravo, mientras describía lo que a su juicio son los peligros que empleados y pasajeros enfrentan cada día en el sistema.

Los trabajadores presentaron una demanda el 17 de abril pidiendo una acción inmediata para arreglar lo que llaman violaciones "mortales" por parte del sistema de transporte público del condado. La demanda, presentada por el sindicato de trabajadores de tránsito que representa a casi 3,000 empleados, le pide a Bravo que haga los cambios para mantener a los trabajadores seguros.

Los trabajadores afirman, entre varios elementos, que los funcionarios no les han proporcionado suficientes máscaras, guantes y otro equipo de protección. Dicen que los autobuses y los vagones no están debidamente desinfectados y que no se aplican los protocolos de distanciamiento social, destacó NBC 6.

"Los operadores de autobuses y otros empleados de tránsito no reciben suficiente protección, no se aplican los protocolos de distanciamiento social y algunos autobuses están peligrosamente superpoblados", dijo el presidente del sindicato, Jeffery Mitchell, en un comunicado. "No tuvimos más remedio que demandar: las vidas están en riesgo".

Funcionarios del sindicato dicen que se han quejado durante semanas por no seguir los protocolos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"Nuestros empleados de tránsito son servidores públicos dedicados que arriesgan sus vidas en las líneas del frente", dijo Mitchell. "Nuestros pasajeros son leales y merecen el más alto nivel de protección".